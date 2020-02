Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Waldhaus-Pläne sorgen für Diskussion

Der Bebauungsplan zur Nachnutzung des Gebäudes Waldhaus 2/Alte Försterei beziehungsweise der touristischen Entwicklung des Ortes wird seit vielen Jahren diskutiert und hat immer noch nichts von seiner Brisanz verloren. Das zeigte die angeregte Diskussion im Gemeinderat, der am Dienstagabend in der Gaststätte Hellas in Teichwolframsdorf tagte.

Was ist geplant? Andreas Wolf vom Kulturhof Zickra und Mirko Seebauer aus Hohenleuben wollen in dem Gebäude einen touristischen Leuchtturm schaffen. Laut Rasmus Röhling von der Gesellschaft für Ökologie und Landschaftsplanung mbH in Weida – die Gesellschaft ist von der Landgemeinde mit dem Entwurf des Bebauungsplanes beauftragt worden – ist ein Beherbergungs- und Gastronomiehaus geplant, das 40 Sitzplätze innen und 180 außen bieten soll. Zehn Betten für Touristen soll es geben. Außerdem sind ein kleiner Laden mit rund 50 Quadratmetern Verkaufsfläche für regionale Produkte und Kunsthandwerk und eine kleine Inhaberwohnung geplant. Darüber hinaus soll auf der anderen Seite der Straße ein weiterer Komplex entstehen mit drei Werkstätten für Schmied, Töpfer oder ähnliches, Inhaberwohnungen und Schulungsräumen, ein Beherbergungsbetrieb mit maximal zwölf Betten, eine Ferienwohnung und ein Fahrradverleih mit Werkstatt. Eine Kleinkunstbühne unter freiem Himmel ist ebenso vorgesehen. Was sieht der Beschluss vor? Der Beschluss sieht eine Änderung des seit zehn Jahren diskutierten Bebauungsplanes vor. Bisher sollte er vorhabensbezogen gelten – also für das Projekt Waldhaus 2. Nun wurde er in einen generellen Bebauungsplan umgewandelt, der sich der gesamten touristischen Entwicklung des Ortes annimmt und die Richtlinien dafür vorgibt. Zudem sind für das Projekt Waldhaus 2 Auflagen enthalten etwa für Ersatzpflanzungen oder die baulichen Maßstäbe der Gebäude. Wo sehen die Waldhäuser

die Probleme? Es sei die große Keule, die der Investor hervorhole, warnte Lutz Baldauf aus Waldhaus. Auf Antrag des Gemeinderatmitgliedes Jürgen Hercht (Freie Wähler) erhielten die zahlreich anwesenden Anwohner bei der Gemeinderatssitzung Rederecht. „Sie bauen Waldhaus zu“, befürchtete Baldauf, der sich wünschte, dass nur auf dem Grundstück Waldhaus 2 selbst und nicht zum Beispiel noch auf der anderen Straßenseite noch Lücken gefüllt würden. Ralf Naundorf, ebenfalls aus Waldhaus, fand, dass sich das geplante Projekt nicht in das Bild des Dorfes einfüge. Das sei nicht der sanfte Tourismus, der vor zehn Jahren versprochen worden sei, begründete ein dritter Waldhäuser seine Ablehnung. Wie geht es nun weiter mit dem

Bebauungsplan? Die Billigung des Entwurfes sei der richtige Schritt, um die Bevölkerung in den Plan einzubeziehen, warben sowohl die Bürgermeisterin Petra Pampel (Interessengemeinschaft für Wirtschaft und Arbeit) als auch der stellvertretende Bürgermeister und Mohlsdorfer Ortschaftsbürgermeister, Michael Täubert (CDU), um Zustimmung. Bisher habe man alles nur nicht-öffentlich diskutieren können, mit dem Entwurf und der damit verbundenen öffentlichen Auslegung sei nun die Chance für die Anwohner, eigene Beschwerden oder Vorschläge einzubringen. Dem schlossen sich die Ratsmitglieder an und votierten einstimmig für die Billigung.