Waldkindergarten in Greiz gestartet

Kinder, Eltern, Leitung und Erzieher des neuen Waldkindergartens in Greiz im Wald am Kindergarten in Obergrochlitz

Greiz. Am Dienstag war Startschuss in der neuen Einrichtung in Obergrochlitz. Mehrere Jahre hatten Eltern für diesen Moment gekämpft.

Ein Gerüst ist zwar nach wie vor noch an der ehemaligen Grundschule in Obergrochlitz zu sehen, aber auch das soll spätestens in 14 Tagen verschwunden sein. Das erste Kinderlachen war aber schon in dessen Räumen und natürlich im angrenzenden Wald zu hören: Der Waldkindergarten in Obergrochlitz, um dessen Einrichtung die Initiatoren seit mehreren Jahren kämpften, konnte am Dienstag seine Türen öffnen.