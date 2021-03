Wanderpokal für Merbold-Gymnasium Greiz

Neele Drechsler und Oliver Legl aus der Regelschule Pohlitz belegten mit ihrem Projekt den ersten Platz plus Sonderpreis.

„Die Parallaxe ist die Königsklasse“ – nicht nur dieses Projekt bei Jugend forscht 2021 mit der Astronomischen Gesellschaft Greiz war die Königsklasse, sondern die gesamte Veranstaltung, findet AGG-Chef Mathias Thiel. 2021 das etwas andere Jahr und so fand auch der Regionalwettbewerb Ostthüringen digital statt.

Während die Mehrzahl der Teilnehmer mit dem Einsatz von Webcams und Power Point vor dem Computer saßen und ihre Projekte vortrugen, hatten die Teilnehmer der Astronomischen Gesellschaft Greiz die Möglichkeit, sich professionell zu präsentieren. Die Alte Papierfabrik machte es möglich. Präsentationswand, Kameras und Technik sorgten für einen theaterreifen Auftritt.

Sonderpreis für Regelschüler

Bei Schüler experimentieren (Schüler bis 14 Jahre) traten drei Projekte an. Neele Drechsler und Oliver Legl aus der Regelschule Pohlitz belegten mit ihrem Projekt „3000 km/s – dann klappt es auch mit den Polarlichtern“ den ersten Platz plus Sonderpreis. Dabei ging es um Aufnahmen von Sonnenprotuberanzen und die Messung mit welcher Geschwindigkeit sie sich bewegen.

Ellenor Petzold, Ernestine Schulz und Finja Klopfstein vom Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz mit ihrem Projekt „Welcher Stern ist meiner?“ haben ebenfalls einen ersten Platz plus Sonderpreis geholt. Das Projekt beschäftige sich mit den Tierkreiszeichen und ihren Bedeutungen. Die entwarfen eine Broschüre, mit der es jeder Grundschule möglich ist, mit viel Spaß die Tierkreiszeichen zu erklären.

Hannes Geßner und Benny Dörfler aus der Grundschule Greiz-Pohlitz sicherten sich mit dem Projekt „Von der Milchstraße zur Kaffeegalaxie“ den zweiten Platz plus Sonderpreis. In diesem Projekt erforschten sie die besten Varianten, wie durch Rühren in einer Kaffeetasse Galaxien entstehen.

Drei Projekte bei Jugend forscht

In der Klasse Jugend forscht (Schüler ab 15 Jahre) traten drei Projekte aus dem Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz an. Konrad Thiel und Emmily Grunert erreichen mit dem Projekt „Die Parallaxe ist die Königsklasse“ einen ersten Platz plus Sonderpreis. Nachdem sie 2020 die Radial-, Tangential- und Raumgeschwindigkeit des Barnards-Pfeilstern bestimmt hatten, war es dieses Jahr die Parallaxe dieses Sterns. Ein für den Amateurbereich extrem schwieriges Feld, da es sich um eine Messung von Winkeln handelt, die einem Ein-Cent Stück auf die Entfernung von 20 Kilometern entsprechen.

Hanna Jalowski, Anninia Zill und Natalie Franke belegten mit dem Projekt „Von Donnerstag bis Montag sind es 740.000 Tage“ einen ersten Platz plus Sonderpreis. Die Konjunktion der Planeten Jupiter und Saturn im Jahre 2020 glich der im Jahre 7 vor Christus, auch als Stern von Bethlehem bekannt. Mit über 1200 Aufnahmen vom Ereignis, Tests und Befragungen von Testpersonen brachten sie etwas mehr Licht in das Dunkel dieser interessanten Geschichte.

Projektbetreuer ausgezeichnet

Marleen Otto bewies erneut mit dem Projekt „Mikrometeoriten, es geht auch weicher“ ihre professionelle Teilnahme und belegte einen zweiten Platz plus Sonderpreis. Nach der Erforschung von Eisenmikrometeoriten im Jahr 2020 folgten nun die Steinmikrometeoriten und erbrachten erstaunliche Theorien.

Weiterhin bekam die Astronomische Gesellschaft Greiz den Sonderpreis Projektbetreuende, das Ulf-Merbold-Gymnasium Greiz mit fünf Projekten einen Sonderpreis für Schulen mit mehr als vier Projekten und gleichfalls den erstmals vergebenen Wanderpokal für die „Erfolgreichste Schule“.

2020 starteten die Greizer Forscher mit sechs Projekten und erhielten acht Preise; 2021 nun sechs Projekte mit 15 Preisen. Nun geht es mit vier Projekten zum Landeswettbewerb in vier Wochen.