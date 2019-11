Ist der Landkreis Greiz mit seiner CDU-Landrätin schlauer als alle anderen Landkreise, weil er die teure Fehlkonzeption des Azubi-Tickets erkennt? Oder ist er einfach nur aus Prinzip stur, weil er der abgewählten rot-rot-grünen Landesregierung auch weiterhin keinen Erfolg gönnen will?

Fakt ist: Leidtragende der Blockade sind die Auszubildenden der Region, die nicht in den Genuss eines günstigen öffentlichen Nahverkehrs kommen. Wird dann auch noch ihr Versuch, sich einzumischen, abgeschmettert, ist der Weg in den politischen Verdruss nicht weit. Ein Lehrstück, wie man den Frust auf „die da oben“ weiter befeuert. Dabei kann es doch nicht so schwierig sein, Jugendlichen, die mit einer geringen Vergütung auskommen müssen, wenigstens bei der Fahrt zur Arbeit oder zur oft weit entfernten Berufsschule unter die Arme zu greifen.

Erschreckend ist, dass der Landkreis und der Freistaat nicht einmal in der Lage sind, zumindest einen kurzfristigen Kompromiss im Sinne der Auszubildenden zu finden. Einen Kompromiss, der den Jugendlichen der Region vorerst die Nutzung des Azubi-Tickets ermöglicht, während die strittigen Details im Hintergrund geräuschlos ausgehandelt werden.

Vielmehr ist aber zu erwarten, dass bald der nächste Akt in der Dauerblockade aufgeführt wird.