Auch in diesem Jahr gibt es in Greiz den lebendigen Adventskalender. Anders als in den Jahren zuvor ist er coronabedingt im Internet unter anderem unter kirchenkreis-greiz.de zu finden. Für jeden Tag gibt es ein Türchen auf dem gezeichneten Greizer Rathaus hinter dem sich ein kleiner Videofilm befindet.

Gestern hat ein Video von Uta Fügmann, Rentnerin und Gemeindekirchenratmitglied, den Anfang gemacht. Es ist kein professioneller Film. Er ist aber mit Herz gemacht. Hier ein Versprecher, dort ein Verhaspler – aber es ist menschlich, besinnlich, vorweihnachtlich, er stimmt ein auf die kommende Zeit. Und das Positive an einem solchen digitalen Kalender ist doch, dass er viel mehr Menschen erreicht und erreichen kann. Eine Wohnung oder ein Hausflur ist schnell voll, die Kapazität begrenzt. Nicht so beim diesjährigen Kalender. Da gibt es keine Grenzen nach oben. Jeder kann sich den Film anschauen und das sogar mehrmals. Das einzige Problem ist, es müssen genügend Menschen mitmachen, ein kleines, weihnachtliches Video aufnehmen und einfach zur Verfügung stellen. 24 sind nötig. ein paar fehlen noch. Fügmann ist guter Dinge. Und wenn man die große Greizer Community auf facebook sieht, dann wird es doch bestimmt einige geben, die statt eines Kommentares mal ein kleines, besinnliches, vorweihnachtliches Filmchen für den lebendigen Adventskalender bereitstellen.