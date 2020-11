Weihnachtsbaum schmückt wieder den Greizer Markt

Seit diesem Wochenende schmückt wieder ein großer Weihnachtsbaum den Greizer Markt und kündet von einer Advents- und Weihnachtszeit, die in diesem Jahr sicher anders als in der Vergangenheit ausfallen wird. Mit einem Kran der Autokranverleih GmbH Held und der Hilfe der Greizer Bauhofmitarbeiter wurde der 15 Meter hohe Baum vor dem Greizer Rathaus aufgestellt. Den Transport aus Reudnitz in Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, wo der Baum zuvor stand, übernahm die Firma Pammler aus Pfaffengrün.