Weitere Corona-Impfstelle im Landkreis Greiz

Corona-Impfstoff soll im Landkreis Greiz an einem weiteren Standort verimpft werden. (Symbolbild)

Greiz/Zeulenroda Am neuen Standort soll wegen stetig steigender Corona-Infektionszahlen ebenfalls geimpft werden.

Der Landkreis Greiz erhält angesichts steigender Corona-Infektionszahlen vorübergehend eine weitere Impfstelle. Vom 14. April an soll die Kassenärztliche Vereinigung (KV) im Bio-Seehotel Zeulenroda impfen.

„Der entsprechende Vertrag zwischen Hotel und Ärztevereinigung ist unterzeichnet“, teilte das Landratsamt Greiz am Dienstag mit. Seit dieser Woche laufe die Vorbereitung zur Einrichtung der Impfstelle, ab dem 1. April werde Zeulenroda als Standort auf dem Impfportal Thüringen freigeschaltet.

In Thüringen trafen am Montag 35 000 zusätzliche Dosen Impfstoff in den von der Pandemie besonders betroffenen Regionen ein. Die Vorräte des Biontech/Pfizer-Mittels sind neben dem Landkreis Greiz auch für Schmalkalden-Meiningen, Saale-Orla, den Wartburgkreis und die Stadt Gera bestimmt.

Die zusätzlichen Impfungen in den dortigen Impfstellen, deren Kapazitäten erweitert werden sollen, beginnen nach Angaben der KV am 7. April. „Genau dieses Kontingent soll dann im Bio-Seehotel verimpft werden“, teilte das Landratsamt Greiz mit. Mit ihm wolle man zuallererst Personen aus der Altersgruppe zwischen 20 und 60 impfen, sagte die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg. „Unser Fokus richtet sich auf die Eltern und Kontaktpersonen unserer Kindergartenkinder sowie die Busfahrer, die den Schulbusverkehr absichern.“