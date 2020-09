Annähernd gleich geblieben ist die Zahl der Arbeitslosen in Greiz, Zeulenroda-Triebes und Umgebung.

Weitere neun Firmen melden Kurzarbeit an

Die Arbeitslosigkeit in der Geschäftsstelle Greiz der Arbeitsagentur hat sich von Juli auf August geringfügig um eine auf 1621 Personen verringert. Das waren 284 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im August sechs Prozent; vor einem Jahr belief sie sich auf 4,9 Prozent. Dabei meldeten sich 280 Personen arbeitslos und gleichzeitig beendeten 279 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 2654 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 138 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 2378 Abmeldungen von Arbeitslosen. Der Bestand an Arbeitsstellen ist im August um zwei Stellen auf 325 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 136 weniger. Arbeitgeber meldeten im August 71 neue Arbeitsstellen, fünf mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 538 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Minus von 167.

Von der Corona Krise sind nach wie vor Wirtschaftsunternehmen und Dienstleister in allen Landkreisen Ostthüringens betroffen. So wird das Instrument der Kurzarbeit auch weiterhin von den Unternehmen genutzt, um die entstandenen Arbeitsausfälle zu kompensieren. Neun Unternehmen aus dem Landkreis Greiz zeigten im Berichtsmonat August beabsichtigte Kurzarbeit für 47 Personen an. Betrachtet man den Zeitraum April bis August, gibt es 1353 Unternehmen, die für 11.998 Beschäftigte Kurzarbeit meldeten.