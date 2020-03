Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

So bereitet sich das Krankenhaus Greiz auf eine mögliche Verschlimmerung der Corona-Krise vor

Der Landkreis Greiz gehört in Thüringen zu einem der Gebiete, die am stärksten von den Auswirkungen des Sars-CoV-2/Coronavirus betroffen ist. Mit Stand Donnerstagvormittag meldete das Landratsamt Greiz 89 Infizierte, von denen zwei an der Lungenkrankheit Covid-19 verstorben sind. Nur die Stadt Jena, wo ebenfalls ein Mensch an den Folgen der Erkrankung starb, meldete am Mittwoch mehr Infizierte. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Es wird streng auf die Trennung der Patientenströme geachtet, indem mehrere voneinander getrennte Stationen geschaffen wurden. Foto: Tobias Schubert Dieser Herausforderung ist man sich auch im Krankenhaus Greiz bewusst, wo man sich schon seit einiger Zeit auf die Krise vorbereitet und inzwischen soweit sei wie kein anderes Krankenhaus in Thüringen, wie Chefarzt Mike Philipp sagt. Wichtigstes Mittel, neben sowieso schon scharfen Hygienevorschriften und dem Besuchsverbot außer in Härtefällen, ist die Trennung der Patientenströme, erklärt er. Triage-Zelt in alter Garage aufgebaut Das geht schon los, sobald man das Krankenhaus betreten will. Genutzt werden verschiedene Eingänge, die streng kontrolliert werden. Menschen, die definitiv positiv getestet wurden oder erkrankt sind sowie Patienten, die Symptome zeigen und nachweislich Kontakt zu einem Infizierten hatten, können das Krankenhaus nur durch einen Infektionszugang betreten, der für andere verschlossen bleibt. Getrennt werden auch die Patienten, die mit dem Rettungsdienst kommen. Ein Banner weist den Weg zur Corona-Ambulanz, wo man sich bei medizinischer Indikation testen lassen kann Foto: Tobias Schubert Dafür wurde in der alten Rettungsdienstgarage mit Hilfe des Katastrophenschutzes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) eine Triage-Zelt aufgebaut – mit Triage wird in der Medizin die Einteilung von Patienten in Notsituation bezeichnet, etwa nach Schwere der Verletzung nach einem Unfall. Dort werden Patienten, die vielleicht mit einer anderen Erkrankung oder Verletzung kommen,auf Temperatur und andere Vitalfunktionen kontrolliert und zum eigenen Umfeld befragt, wie Philipp erklärt. Falls es einen Verdacht auf eine Infektion mit dem Virus gibt, kommen auch sie durch den Infektionseingang, falls nicht ganz normal durch den Eingang der Notaufnahme. Isolierstation und Sonderintensivstation Auch im Krankenhaus wird streng auf die Trennung der Patienten geachtet. Eine Isolierstation wurde eingerichtet, auf der derzeit acht Covid-19-Erkrankte betreut werden. Dazu kommen zwei mit schwerem Verlauf, die derzeit beatmet werden. Getrennt davon gibt es eine Station für Verdachtsfälle und eine Sonderintensivstation, die in einem septischen Operationssaal eingerichtet wurde. Auf dieser müssen derzeit zwei Patienten beatmet werden. Ein zusätzliches Bett könnte dort im Bedarfsfall sofort aufgebaut werden. Schon zweiter Corona-Tote im Kreis Greiz - Grund für hohe Virus-Ausbreitung gefunden Erste Person mit Coronavirus aus Landkreis Greiz gestorben Auf einer weiteren Station läuft der Normalbetrieb für alle Menschen weiter, die sich nicht mit dem Virus infiziert haben. Sowohl auf den Stationen als auch auf dem Weg dorthin, kommen die Patienten nicht miteinander in Kontakt. Alles ist voneinander getrennt, die üblichen Flure sind nun quasi Schleusen, an denen denen große Warnschilder dafür sorgen, dass es zu keinem Kontakt der Patienten der verschiedenen Stationen kommt. Zur Verfügung stehen derzeit insgesamt 15 Betten für Beatmungspatienten, von denen einige aber bereits in Benutzung sind. Man beginne aber derzeit, diese Zahl aufzustocken. Ein septischer Operationssaal wurde zu einer Sonderintensivstation umgebaut, die natürlich nur vom Fachpersonal betreten werden darf. Foto: Tobias Schubert Zudem können sich die Menschen auch weiterhin auf der Corona-Ambulanz auf das Virus testen lassen, allerdings nur wenn es eine medizinische Indikation gibt, betont der Chefarzt. Getestet werden nur Menschen, die Symptome wie Husten, Fieber und Halsschmerzen zeigen, in einem Risikogebiet waren oder Kontakt zu einem Menschen hatten, auf den diese Faktoren zutreffen. Geöffnet ist die Ambulanz täglich von 9 bis 13 Uhr. „Es ist eine schwierige Situation derzeit, aber die stationäre Behandlung ist völlig abgesichert“, betont Philipp. Jeden Tag tage der Krisenstab unter anderem mit Chefärzten, Vertretern der Apotheke oder der Technik. Allerdings sei der Bedarf an Schutzausrüstung, Kitteln, Handschuhen, Mundschutz und Masken weiterhin groß. Wichtig sei ihm auch, den Mitarbeitern des Krankenhauses in aller Öffentlichkeit zu danken, sagt Philipp. Das gelte nicht nur für Ärzte und Schwestern sonder beispielsweise auch für die technischen Mitarbeiter, die unabdingbar seien, und für die Mitarbeiter des Katastrophenschutzes, die das Zelt in kürzester Zeit aufgebaut hätten. Meine Meinung