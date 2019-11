Eva-Maria von Máriássy, die Direktorin des Sommerpalais in Greiz, will weiterhin wachsam bleiben.

Greiz. Nach dem spektakulären Einbruch in Dresden überprüfen die Einrichtungen in der ehemaligen Residenzstadt ihr Sicherheitskonzept.

Der spektakuläre Einbruch in die Schatzkammer des Grünen Gewölbes in Dresden hat auch die Museumschefs in Greiz aufgeschreckt. In der sächsischen Landeshauptstadt waren am Montagmorgen kostbare Schmuckstücke aus einer Vitrine gestohlen worden.