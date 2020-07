Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wildes Gesträuch entfernt

Greiz. Mehrere Mitarbeiter des Thüringenforstes haben in diesen Tagen an der Böschung in der Greizer Tannendorfstraße in Richtung Obergrochlitz für Ordnung gesorgt und wild gewachsenes Gesträuch in großen Mengen entfernt. Auch Bäume, die der Trockenheit der vergangenen Jahre zum Opfer gefallen sind und im Fallbereich der Straße sowie von Grundstücken liegen, mussten gefällt werden. Der Verkehr wurde während der Arbeiten per Ampel geregelt.

Der Thüringenforst wurde als Landesforstanstalt im Jahr 2012 gegründet. Nach eigener Aussage kümmert er sich insgesamt um rund 550.000 Hektar Wald und bewirtschaftet rund 200.000 Hektar Staatswald.