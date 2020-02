Zeulenroda-Triebes. Das Winkelmannsche Haus in Triebes will in diesem Jahr mit einem vielfältigen Programm Besucher in die Kultureinrichtung locken.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Winkelmannsches Haus mit vielfältigem Jahresprogramm

Nach dem Rückblick der Mitglieder des Vereins Winkelmannsches Haus Triebes in festlichem Rahmen auf ein erfolgreiches vergangenes Jahr wurde das Programm für das laufende Jahr erarbeitet und festgezurrt.

Die Höhepunkte darin sind die nun mittlerweile traditionellen Backtermine im Lehmbackofen, den die Vereinsmitglieder errichtet haben. Da die Teilnehmerzahl für diese Backseminare begrenzt sei, werde um eine rechtzeitige telefonische Anmeldung bei der Vereinsvorsitzenden Martina Slansky gebeten. Der Backofen könne auf Anfrage allerdings auch von März bis Oktober für gesonderte Veranstaltungen genutzt werden.

Guter Zuspruch zum Jahresauftakt

Einen erfolgreichen Auftakt im bunten Veranstaltungsreigen habe es bereits Anfang Februar mit einem Vortrag über die Jutefabrik komplettiert mit Bildern aus dem Nachlass von Regina Pohl im Rahmen der beliebten Veranstaltungsreihe „Triebes in alten Ansichten“ gegeben. Von der Resonanz zeigt sich Martina Slansky außerordentlich erfreut und erhofft sich gleichen Zuspruch auch für die folgenden Termine wie das Kaffeekränzchen zum Internationalen Frauentag am 8. März von 14 bis 16 Uhr, den Spieletreff zwei Tage später, am 10. März von 18 bis 20 Uhr, und den Vortrag über naturnahes Gärtnern am 22. März von 14 bis 16 Uhr zum Start ins neue Gartenjahr.

Buntes Programm zu Ostern

Das Programm im Monat April sei geprägt von den Osterfeiertagen. Den Auftakt gäbe es am Sonnabend, 4. April, beim Eierfärben mit natürlichen Mitteln von 13 bis 15 Uhr. Interessierte sollten Eier mitbringen, heißt es. „Wir eiern rum“ ist das Motto des Angebotes über Basteleien und Osterbrot am Ostersonnabend, 11. April, ab 13 Uhr.

Am 25. April wie auch am 10. Oktober, jeweils von 13 bis 15 Uhr, erwarte das Winkelmannsche Haus seine Gäste zur traditionellen Pflanzentauschbörse mit einem Hausflohmarkt. Zwischen den bereits erwähnten Backofenseminaren am 1. Mai und 3. Oktober lade das Winkelmannsche Haus am 13. Juni, 13 Uhr, zum Tauschmarkt „Gib und Nimm“ für funktionierende Haushaltsgeräte ein.

Anmeldungen für die Backofenseminare und weitere Informationen bei Martina Slansky unter