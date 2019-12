Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wissen wovon sie reden

Als vor ein paar Tagen in die Redaktion eine Einladung zu einer Diskussionsrunde des Landesanglerverbandes Thüringen in Erfurt erreichte und ich das Thema las, da dachte ich als erstes an Axel Wagner, dem Fischereiberater des Landkreises und Vorsitzenden des Anglervereins 1955 Triebes.

Mit dem Thema: „Die Thüringer Fischfauna im Wandel der Zeit. Welchen Einfluss beziehungsweise welche Folgen hat das Klima für die heimischen Arten?“, war ich genau an dieser Stelle bestens aufgehoben und traf genau den Nerv. Worte wie Sorgen, Angst, bedrohlich und schlaflose Nächte fielen in diesem Zusammenhang.

Fast könnte von purer Aufregung gesprochen werden. Fakt ist, die Angler beschäftigen sich nicht erst seit heute mit der Problematik. Schon seit rund zwanzig Jahren beobachten sie die Veränderungen, die der Klimawandel nach sich zieht.

Dabei machen sie kein großes Tamtam darum, aktivieren keine Menschenmassen, veranstalten keine Panikmache oder Demonstrationen, sondern überlegen ruhig und besonnen, welche Schritte sie unternehmen, wie sie reagieren und handeln müssen, für den Erhalt der Fischerei und den Erhalt der Natur.

Denn genau das haben die Mitglieder des Anglervereins 1955 Triebes oben auf ihrer Agenda stehen. Fachleute, die wissen, wovon sie sprechen, reagieren so.