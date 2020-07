Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wo Greizer Entscheider Urlaub machen

Viele überlegen derzeit, wo und wie sie Urlaub machen könnten. Wir fragten bei bekannten Persönlichkeiten im Landkreis Greiz nach, wie deren Urlaubsplanung 2020 aussieht.

Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) lässt wissen: „Getreu dem Motto Bleibe im Lande und nähre dich redlich werde ich Urlaub daheim machen. Die zurückliegenden Wochen und Monate haben von mir und meiner Gesundheit ihren Tribut gefordert. Meine Bandscheiben und meine Wirbelsäule verlangen nach Behandlung und Erholung. Die finde ich bei Spaziergängen in unserer schönen vogtländischen Heimat mindestens genauso gut wie irgendwo anders auf der Welt, wofür ich erst lange Fahrten oder Flüge in Kauf nehmen müsste.“

Alexander Schulze (parteilos), Bürgermeister von Greiz, wird seinen Urlaub ganz in Familie verbringen. „Wir werden Tagestouren unternehmen und viel Rad fahren. Besonders freue ich mich auf Besuche von Freunden, um gemeinsam mit ihnen Greiz und die Greizer Körperwelten zu besichtigen. Wir beobachten die Lage und wenn es möglich ist, zieht es uns vielleicht auch noch für ein paar Tage in die Berge.“

Nils Hammerschmidt (parteilos), Bürgermeister von Zeulenroda-Triebes, will mit seinem Auto ins europäische Ausland reisen. „Da die Fallzahlen nicht nur bei uns, sondern auch in unseren Nachbarländern deutlich zurück gegangen sind, denke ich, dass gegen einen Kurzurlaub nichts spricht.“ Um größeren Menschenmengen zu entkommen, habe er auf eine Flugreise in diesem Jahr verzichtet.

Einen zweigeteilten Urlaub in Deutschland plant Generalmusikdirektor Stefan Fraas: „Zunächst mit einem Hausboot auf der Mecklenburgischen Seenplatte und danach Radurlaub an der Ostsee“.