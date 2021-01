Wohnungsgenossenschaft Greiz mit neuem Chef

Die Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft Greiz (GWG) hat einen neuen Chef. Der 36-jährige Robert Schneider, der seit 2017 Assistent der Geschäftsführung im Unternehmen war, ist jetzt Geschäftsführer. Darüber hinaus ist er Mitglied des Vorstands. Der Greizer löst damit Uwe Schneider ab, der die Geschicke der Genossenschaft seit 1993 gelenkt hat. Dass der Sohn seinen Vater bei der GWG beerbt, sei Zufall. Anders als üblich, habe nicht der Vorstand den Nachfolger ausgesucht, sondern der Aufsichtsrat, betont Uwe Schneider. Vor gut drei Jahren habe man die Stelle des Assistenten ausgeschrieben, über 50 Bewerber habe es gegeben. Einer von ihnen war Robert Schneider. Nachdem der Aufsichtsrat eine Vorauswahl getroffen hatte, wurden Gespräche mit den verbliebenen fünf Kandidaten geführt. Robert Schneider machte schließlich das Rennen. Da er nicht aus der Wohnungsbranche kam, sondern einen kaufmännischen Beruf hatte, wurden ihm Auflagen erteilt. „Berufsbegleitend habe ich in Erfurt ein Studium zum Immobilienfachwirt absolviert und 2020 meinen Abschluss gemacht“, erzählt der GWG-Chef. Drei Jahre hatte Uwe Schneider Zeit, seinen Nachfolger einzuarbeiten. „Das haben wir extra gemacht. Wir wollten auch Zeit haben, uns umzuorientieren, falls etwas schiefläuft“, erzählt der 64-Jährige, der weiterhin bei der GWG tätig ist. „Rollentausch - vom Vorstand zur Vorzimmerdame“, sagt er schmunzelnd. Das langsame Hineinwachsen in die neuen Aufgaben sei für Robert Schneider gut gewesen. „Ich stand vor vielen neuen Themengebieten und war froh, dass ich mich Schritt für Schritt damit vertraut machen konnte“, so der Greizer. Eng habe er dabei mit seinem Vorgänger zusammengearbeitet, nach und nach mehr Verantwortung übernommen. „Es gab Dinge, die er von Anfang an besser gemacht hat als ich, zum Beispiel Vermietung“, lobt Uwe Schneider. Die GWG verfügt in Greiz, Zeulenroda-Triebes und Berga über 523 Wohnungen, mit 3,9 Prozent sei der Leerstand im Branchenvergleich niedrig. Dass dem so ist, sei Uwe Schneider zu verdanken. „Er war Wegweiser und Wegbereiter der Genossenschaft, hat viele richtige Entscheidungen getroffen“, schätzt Robert Schneider ein. Dazu gehöre etwa, dass die zahlreichen Häuser im GWG-Bestand, die in den 1920er- und 1930er-Jahren gebaut wurden, in Schuss gebracht worden sind. Kontinuierlich wurden die Wohnungen den neuen Ansprüchen der Mieter angepasst. Allein im vorigen Jahr sind 71 große Balkons angebaut worden. Neben der Sanierung des Altbestandes hat die Genossenschaft auch neue Gebäude errichtet, so in der Greizer Carolinenstraße. Hier sitzt auch die GWG-Verwaltung. 26.000 Quadratmeter Wohnfläche gehörten Anfang der 1990er-Jahre der Wohnungsgenossenschaft, heute sind es gut 32.000. Stolz ist Uwe Schneider, dass das Unternehmen trotz zahlreicher Investitionen nicht überschuldet sei. Den Weg, den sein Vorgänger eingeschlagen hat, will Robert Schneider fortführen. Ein neues Großprojekt sei in Planung, spruchreif ist aber noch nichts. All die Aufgaben werde Robert Schneider mit Elan angehen, die Arbeit mache ihm Spaß: „Ich fühle mich wohl und angekommen“, betont der Greizer.