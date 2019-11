Wolfersdorfer fordern Investitionen

Die Bürger von Wolfersdorf haben in einer Einwohnerversammlung mehr Investitionen und Aufmerksamkeit für den Bergaer Ortsteil gefordert. Ihre Mängelliste ist lang: Kaputte Straßen, defekte Straßenbeleuchtung, ein verfallender Bahnhof, schleppender Breitbandausbau. Die Wolfersdorfer befürchten, dass die Lebensqualität in ihrem Dorf in den kommenden Jahren deutlich nachlässt.

Bürgermeister Heinz-Peter Beyer (parteilos) zeigte Verständnis für den Unmut der Wolfersdorfer. Zugleich machte er darauf aufmerksam, dass sich Berga in der Haushaltssicherung befinde, große Investitionen deswegen nicht möglich seien.

Beyer wollte es deswegen als Erfolg verstanden wissen, dass Berga ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr anschaffen konnte. Wann denn das Feuerwehrgerätehaus in Wolfersdorf saniert werde, lautete da die Gegenfrage eines Wolfersdorfers. „Das haben wir für nächstes Jahr in der Planung, um es ordentlich auf die Beine zu stellen“, sagte Beyer.

Zudem arbeite man in der Stadtverwaltung daran, Fördermittel für eine Sanierung des Herrenhauses, in dem unter anderem die Kindertagesstätte Pusteblume untergebracht ist, zu bekommen. Das Projekt gestalte sich aber schwierig, „da es durch den Denkmalschutz relativ kompliziert ist“, sagte Beyer. Deswegen wollte er nicht weiter ins Detail gehen, kündigte jedoch an, dass sich „innen und außen etwas tun soll.“

Stadtratsmitglied Sebastian Neubert (FWG) versprach zudem, dass sich die Situation an den Straßen Kohlberg und Sonnenweg bessern werde. Diese wiesen nach einer Baumaßnahme große Schäden auf. Die ausführende Baufirma sehe sich nicht in der Lage, diese zu beseitigen. „Eine unendliche Geschichte“, so Neubert. Nun solle aber eine pragmatische Lösung her.

Die Stadt Berga werde der Fall noch länger beschäftigen. „Wir werden klagen müssen“, sagte Beyer.