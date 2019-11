Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wunschbaum in Zeulenroda-Triebes ist noch nicht geleert

Wer noch einem Kind den Weihnachtswunsch erfüllen möchte, der sollte sich sputen.

Jedenfalls ist der Weihnachtsbaum der „Helfenden Engel“ aus Zeulenroda-Triebes – eine Initiative von Jana Eckner, Nadine Pohler und Kirsten Schlotzhauer – ziemlich abgeräumt. Noch zwei Kugeln mit den jeweiligen Wünschen eines Kindes zu Weihnachten warten auf den Weihnachtsmann oder -frau.

Bereits zum zweiten mal in Folge haben die drei Zeulenrodaer Frauen die Initiative ergriffen und in den Grundschulen sowie Kindergärten um Vorschläge gebeten für Kinder, denen das Glück gerade nicht hold ist, die vielleicht nicht wie viele andere Kinder der Stadt sich über ein Weihnachtsgeschenk freuen können. Dabei sind die Gründe oft ganz unterschiedlich.

Für Jana Eckner, Nadine Pohler und Kirsten Schlotzhauer ist nur eines wichtig: Sie wollen Kinderaugen zum Leuchten bringen. Aus diesem Grund haben sie auch in diesem Jahr wieder den Baum mit den Wunschzetteln der Kinder aufgestellt. Der steht seit Montag im Orthopädie-Schuhfachgeschäft von Henrik Enke in Zeulenroda, Rosa Luxemburg-Platz 2.

Viele Einwohner der Stadt kamen gleich am Montagmorgen und holten sich eine Kugel mit den Wünschen eines Mädchens oder Jungen aus Zeulenroda ab. Die Kleinen haben ihre Wunschzettel liebvoll dekoriert. Sie haben ihre Wünsche entweder in ihrer Handschrift auf den Zettel gebracht, haben Bilder gemalt oder ausgeschnitten und aufgeklebt. So sind CDs, Traktoren zum Spielen, ein Puppenhaus oder Baby-Puppen als ihre Wünsche zu erkennen. Für die Erwachsenen, die sich eine Wunschkugel holen, steht das Freude bereiten im Vordergrund. „Ich will einfach nur Freude verbreiten und vielleicht strahlende Kinderaugen sehen“, freut sich die Zeulenrodaerin Marion Rasym.

Die Weihnachtsgeschenke, die dann liebvoll verpackt sind, sollen bis zum 6. Dezember ins Geschäft gebracht werden zusammen mit der Wunschkugel, um sich die Möglichkeit zu sichern, dass auch das richtige Kind das Geschenk erhält.

Die Weihnachtsfeier findet dann am 15. Dezember um 10 Uhr im Seniorenzentrum „Birkenwäldchen“ in Zeulenroda, Pausaer Straße statt. Bei Musik und Leckerein hat sich auch der Weihnachtsmann angekündigt.

Und damit die Senioren auch eine Freude haben, wollen die „Helfenden Engel“ ihnen eine Gartenbank für ihren schönen Park schenken. Doch dafür benötigen sie noch Unterstützung. Wer also in irgendeiner Weise helfen kann und möchte bei der Erfüllung dieses großen Weihnachtsgeschenkes für viele Senioren, der sollte Kontakt zu einen der drei Weihnachtsengel aus Zeulenroda aufnehmen.

Doch nicht genug dessen: Die Hilfsbereitschaft für die Ausgestaltung der Weihnachtsfeier am 15. Dezember ist für Jana Eckner immer wieder überwältigend. So hat sich Doreen Bergmann von der Patisserie in Stelzendorf bereit erklärt für den Adventskaffee Torten zu backen. Gerne können sich weitere Helfer melden.

Jana Eckner ist im Schuhfachgeschäft Enke in Zeulenroda unter Telefon 036628/ 83716 oder auf dem Handy unter 0160/ 7625132 zu erreichen