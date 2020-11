Zähler werden abgelesen im Auftrag der Greizer Energienetze

Ab kommenden Dienstag, 1. Dezember, sind wieder die Zählerableser der Energieversorgung Greiz im Auftrag der Greizer Energienetze GmbH unterwegs und lesen in allen Haushalten des Versorgungsgebietes – unabhängig vom jeweiligen Versorger – die Strom- und Gaszähler ab.

Der Termin der Ablesung werde per Aushang oder Handzettel bekanntgegeben, wie die Energieversorgung (EV) Greiz mitteilt. „Wir bitten alle Hauseigentümer und Mieter unabhängig von ihrem aktuellen Versorger, den mit einem Betriebsausweis legitimierten Mitarbeitern der Energieversorgung Greiz ungehinderten Zugang zu den Zählern zu ermöglichen“, so die EV Greiz.

Hauseigentümer oder Mieter, die sich zum Zeitpunkt der Ablesung krank fühlen oder sich aus gesundheitlichen oder vorbeugenden Überlegungen in Quarantäne befinden, werden gebeten. die Zählerstände per Telefon unter 03661/614410, per SMS an 0175/9781052, per Fax an 03661/614409 oder per E-Mail an zaehlerstand@evgreiz.de, zu übermitteln. Somit kann der persönliche Kontakt zum Ableser vermieden werden. Eine Mitteilung im Internet unter www.evgreiz.de und www.gen-greiz.de sei ebenfalls möglich, so der Energieversorger.

Auch allen anderen Kunden sei es natürlich unbenommen, Ihre Zählerstände elektronisch zu übermitteln. Die gemeldeten Zählerstände werden für die Rechnungslegung erfasst und auf den 31. Dezember hochgerechnet.

Von persönlichen Besuchen im Kundenbüro soll Abstand genommen werden. Selbstablesekarten können zu jeder Tageszeit im Briefkasten des Unternehmens eingeworfen werden. Die Anwohner der Ortsteile Kurtschau, Untergrochlitz, Caselwitz, Moschwitz, Sachswitz, Irchwitz (außer Raunerstraße) sowie ausgewählter Straßen der Ortsteile Aubachtal, Alt- und Neustadt sowie Pohlitz werden vom Netzbetreiber per schriftlicher Information um Selbstablesung gebeten.