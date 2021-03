Zahl der Arbeitslosen im Kreis Greiz nahezu unverändert

Im Landkreis Greiz sind im Februar 2741 Menschen arbeitslos gemeldet gewesen, nahezu genauso viele wie im Vormonat, und 162 mehr als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell unverändert 5,6 Prozent. Im Vorjahresmonat lag die Quote bei 5,2 Prozent. Von regionalen Unternehmen und Einrichtungen wurden 146 freie Stellen zur Besetzung unterbreitet, das waren 49 mehr als im Januar. Aktuell befinden sich somit für den Landkreis 626 freie Stellen im Bestand der Arbeitsagentur.

Corona-Blog: Thüringen hat höchste Impfquote – Wirtschaft fordert Ausstiegsszenario

Im kommunalen Jobcenter Greiz stieg die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Januar um 21 auf 1279 Personen. Im Vorjahresvergleich blieb die Zahl der im Jobcenter betreuten Arbeitslosen nahezu gleich (+17). Das Jobcenter betreut aktuell 2525 Bedarfsgemeinschaften.

Etwas weniger Kurzarbeit

Die Anzeigen für konjunkturelle Kurzarbeit im März und April 2020 haben die Auswirkungen der Coronakrise auf das Arbeitsvolumen in den Betrieben deutlich gemacht. Nachdem es nach dem ersten Lockdown in den Folgemonaten nur relativ wenige Anzeigen gab, stiegen diese seit November im Zuge des neuen Lockdowns wieder merklich an. Im aktuellen Monat zeigt sich nun ein Rückgang bei den Anzeigen. 248 neue Anzeigen für insgesamt 1896 Mitarbeiter gab es im Februar. In der Gesamtschau ergibt sich seit April 2020 somit eine Summe von 6306 Anzeigen von Kurzarbeit im Agenturbezirk Altenburg-Gera. Diese betrafen mehr als 61.000 Personen, und damit jeden zweiten Beschäftigten.

3270 Arbeitslose im Altenburger Land gemeldet

70 Unternehmen aus dem Landkreis zeigten im Februar erstmals die beabsichtigte Kurzarbeit für 373 Personen an. Betrachtet man den Zeitraum April 2020 bis Februar 2021, gibt es 1809 Unternehmen, die für 15.188 Beschäftigte Kurzarbeit meldeten.