Zahl der Hartz-IV-Empfänger sinkt im Landkreis Greiz

Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften, die Leistungen vom Jobcenter bekommen, sinken. Das verwundert angesichts der vielen Branchen, die wegen Corona derzeit nicht ihrer Arbeit nachgehen können. Dafür hat die Leiterin des Jobcenters Greiz Yvonne Gensicke eine Erklärung:

„Wir sind das letzte Glied in der Kette der Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten durch den Bund“, sagt die Leiterin. „Weil der Bund für die Corona-Hilfsmaßnahmen so viel Geld in die Hand genommen hat, kommen zu uns kaum noch Menschen, die wegen des Lockdowns Hilfe benötigen.“ Im Dezember seien von Soloselbstständigen gerade einmal 13 Anträge im Landkreis Greiz eingegangen. Nach eingehender Beratung über alle möglichen vorgeschalteten Fördermöglichkeiten hätten die meisten ihre Anträge zurückgezogen, weil es andere Hilfsmöglichkeiten aus der Corona-Sonderförderung gegeben habe.

„Die Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Landkreis sinkt, wenn auch nicht in dem Maße, wie vor Corona“, sagt die Jobcenter-Leiterin. Das sei auch in anderen Teilen Thüringens so, wie sie im Austausch mit Kollegen erfahren habe.

Erhielten laut Statistik der Arbeitsagentur im September letzten Jahres 2574 Bedarfsgemeinschaften im Landkreis Greiz Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II), so waren es im Vorjahresmonat noch 2638. Laut Arbeitsagentur zählen zu einer Bedarfsgemeinschaft Menschen, die zusammen leben und wirtschaften. Auch bei Selbstständigen, die leistungsberechtigt sind, seien die Zahlen rückläufig. Beantragten im September 2019 noch 65 Selbstständige Hartz VI, so waren es im September 2020 nur noch 59.

„Sollten Menschen dennoch wegen Corona in arge finanzielle Bedrängnisse geraten, gab und gibt es für jene einen vereinfachten Antrag“, sagt Yvonne Gensicke. Dieser Antrag sei für den Bewilligungszeitraum vom 1. März 2020 bis zunächst zum 31. März 2021 verfügbar. „Für die Bewilligung werden bei weitem nicht die Maßstäbe angelegt, die bei einem herkömmlichen Neuantrag berücksichtigt werden müssen“, sagt die Jobcenter-Leiterin. So werde ein viel höherer Vermögenswert angesetzt, der bei der Bewilligung nicht angetastet werde. Zudem müsse wegen Corona niemand aus seiner derzeitigen Wohnung ausziehen. Auch da werde großzügiger entschieden. Genaueres steht zu lesen auf der Internetseite des Jobcenters Greiz, wo alle nötigen Formulare heruntergeladen werden können.

„Ein Online-Antrag ist in unserer Behörde nicht möglich. Dazu fehlt die Schnittstelle zur elektronischen Akte“, sagt Yvonne Gensicke. Das sei ohnehin nur in einigen wenigen Pilot-Behörden in Thüringen möglich. Die Anträge können per Post oder Email versendet werden.

Die Mitarbeiter des Jobcenters Greiz arbeiten in ihren Büros in der Behörde. „Homeoffice ist wegen der hochsensiblen Daten, die verarbeitet werden, nicht möglich“, erklärt die Leiterin der Behörde.

Persönlicher Kontakt zu den Klienten werde vermieden. Nur im Notfall können Hilfesuchende nach Terminvereinbarung einen Termin vor Ort vereinbaren.

Ansonsten halte man engen telefonischen Kontakt. „Die Fallmanager rufen ihre Klienten regelmäßig zu Hause an“, sagt Gensicke. Manche Leistungsempfänger würden sich auch von selbst melden, bei weitem jedoch nicht alle. Jobvermittlung erfolge weiterhin. Derzeit seien 720 Arbeitsstellen im Landkreis Greiz vakant. Qualifizierungsmaßnahmen würden, soweit möglich, online durchgeführt.

Yvonne Gensicke blicke zuversichtlich auf die nächsten Monate. „Ich rechne nicht mit einem signifikanten Anstieg von Leistungsberechtigten. Ich hoffe, dass es mal wieder bergauf geht und sich die allgemeine Situation im April oder Mai normalisiert.“