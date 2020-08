Zeulenroda: Katze Collin aus dem Bleichenweg wird vermisst

Collin aus dem Bleichenweg in Zeulenroda wird vermisst.

Seit vergangenem Samstag ist Collin auf Abwegen. Die drei- bis vierjährige Katze lebt in Zeulenroda im Bleichenweg und ist kastriert.

Die Besitzer, die Familie Rohleder, haben eine ganz besondere Beziehung zur der kleinen zierlichen Katze aufgebaut. Schließlich haben sie das Tier als kleines Knöllchen an der Tankstelle in Schleiz gefunden. Damals war sie in einem sehr schlechten Zustand. Doch die Rohleders haben es geschafft, sind mit der Kleinen zum Tierarzt und haben sie aufgepäppelt.

Am Samstagmittag wurde sie das letzte Mal in ihrem Zuhause gesehen. Die Familie vermutet, dass sie irgendwo eingeschlossen ist und bittet daher, die Nebengelasse zu öffnen und zu schauen. Als besonderes Merkmal könnten die weißen Striche links und rechts der Stirn beschrieben werden.

Wer Collin finden oder sehen sollte, wird gebeten, Familie Rohleder unter Telefon 036628/63482 zu kontaktieren.