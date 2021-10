Zeulenroda-Triebes: AfD gegen die Zuwendung für das Waikiki

Zeulenroda-Triebes. In einem offenen Brief äußert sich die Stadtrats-Fraktion zur Badewelt.

Die Stadt Zeulenroda-Triebes erhält vom Land Thüringen zusätzlich rund eine halbe Million Euro als Ausgleich für Gewerbesteuerausfälle infolge der Corona-Pandemie. Mit dem Geld will die Stadt vorzeitig Schulden für das Freizeitbad Waikiki zurückzahlen, um mehr Spielraum für andere freiwillige Leistungen zu schaffen. Das kritisiert die AfD-Stadtratsfraktion nun in einem offenen Brief.

„Das Geld kann die Stadt auf der Höhe sehr wohl gut gebrauchen. Es gibt in der Stadt sowie in den umliegenden Gemeinden eine Reihe von Baustellen. Ob Jugendclub, Schieszhaus, Schützenhaus Triebes, Stadthalle, die vielen ortsansässigen Vereine, das Jugend- und Kinderballett Kess, Musikschule, die Feuerwehren, sowie der Bauhof – das sind nur einige Beispiele dafür. Die Liste könnte noch ergänzt werden, wofür das Geld gute Verwendung gefunden hätte. Jedes einzelne genannte Projekt dient zur Erhaltung der Infrastruktur sowie zur Attraktivierung des kulturellen, gesellschaftlichen und sportlichen Lebens in der Region“, heißt es in dem Schreiben von Dieter Perthel.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vielmehr plane der Bürgermeister, das Geld zur Tilgung alter Schulden an die Stadtwerke Zeulenroda GmbH und damit das Waikiki zu überweisen. Diesem Vorschlag könne die AfD-Fraktion nicht folgen und stimmte auf der letzten Stadtratssitzung geschlossen dagegen. In der CDU-Fraktion hätten zwei Mitglieder für die Verwendung der Mittel für die Badewelt gestimmt. Für die Stadträte der AfD-Fraktion stünden die Bürger der Stadt sowie die Vereine, die das Leben bereichern, im Mittelpunkt. Sie hätten diese Zuwendung verdient.

„Nicht mehr lebensfähig“

„Zum Thema Waikiki gab der Stadtwerke-Geschäftsführer Frank Schmitt aktuelle Informationen, die in ihrer Aussage auch für sich selbst sprechen. So seien die Besucherzahlen nach der Wiedereröffnung zu Schuljahresbeginn ‘optimistisch’ zu betrachten, da aufgrund fehlender qualifizierter Arbeitskräfte die Badewelt nur halbtags öffnen kann. Auf dem Arbeitsmarkt stehen aktuell keine Arbeitskräfte im Dienstleistungsbereich zur Verfügung. Darüber hinaus muss man massive Lohnerhöhungen in Kauf nehmen. Zudem ist mit Preissteigerungen im Energiebereich um die 15 bis 20 Prozent zu rechnen“, so die AfD-Fraktion.

Diese Kosten könne man den Bürgern nicht mehr länger zumuten. Alternativ würde dies nur durch eine Erhöhung der Eintrittspreise sowie stetige Zuwendungen vom Land oder Bund aufrecht gehalten werden können. So wie sich die Situation jetzt und auch in den vergangenen Jahren darstelle, sei dieses Konstrukt nicht mehr lebensfähig.

„Keine konkreten Angaben hingegen konnte der Geschäftsführer zu den aktuellen Besucherzahlen sowie Einnahmen aus der Badesaison im Strandbad machen. Das wirft Fragen auf und hat immer einen Beigeschmack. Die Mitglieder der AfD-Stadtratsfraktion sind gespannt, wie es in unserer aktuellen, schnelllebigen Zeit weitergeht und stehen mit Herzblut hinten den Bürgern und Vereinen“, schreibt Perthel abschließend.

Zeulenroda-Triebes: Mehr Spielraum durch Rückzahlung von Waikiki-Schulden?