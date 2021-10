Zeulenroda-Triebes: In den Herbstferien ins Museum

In Zeulenroda-Triebes können in den Herbstferien Kerzen selbst hergestellt werden.

Zeulenroda-Triebes. Kurse im Kerzenziehen und Seifengießen werden angeboten.

Wohin in den Herbstferien? Im städtischen Museum Zeulenroda werden wieder museumspädagogische Angebote unterbreitet, etwa im Kerzenziehen oder Seifengießen. Kinder und Erwachsene sind eingeladen.

So wird steht am Mittwoch, 27. Oktober, und am Donnerstag, 28. Oktober, jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr das Kerzenziehen im Mittelpunkt. Die Teilnehmer lernen, welche Arbeiten und Fähigkeiten notwendig sind, bis ein Kerze entsteht, heißt es in einer Mitteilung. Der Unkostenbeitrag betrage drei Euro für Kinder und sechs Euro für Erwachsene.

OTZ-Newsletter für den Landkreis Greiz Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am Mittwoch, 3. November, und am Donnerstag, 4. November, findet dann jeweils von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr ein Seifengießen-Kurs statt. Hier würden Seifen selbst kreiert. Der Unkostenbeitrag für Kinder betrage zwei Euro und für Erwachsene 4,50 Euro. Anmeldungen seien telefonisch unter 036628/6 41 35 möglich.