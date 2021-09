Zeulenroda-Triebes: Überraschungsgast auf dem roten Sofa

Die Dreieinigkeitskirche in Zeulenroda-Triebes.

Zeulenroda-Triebes. Diesmal gibt es Kultur vor der Dreieinigkeitskirche.

Die Zeulenrodaer Konzertreihe „Kultur am roten Sofa“ geht am Donnerstag, 16. September, in die dritte Runde.

Dieses Mal wird sich der Platz an der Dreieinigkeitskirche zu einer kleinen Kulturarena verwandeln und ein Musiker sowie ein Überraschungsgast für Unterhaltung sorgen, heißt es in der Ankündigung.

Der Eintritt sei frei und Sitzmöglichkeiten könnten mitgebracht werden. Ab 19 Uhr sei das Gelände geöffnet und ein lokaler Verein werde die Versorgung übernehmen.