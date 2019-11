Zu teuer für die Stadt? – Wie weiter mit der Badewelt Waikiki in Zeulenroda-Triebes

Unter den Bürgern der Stadt Zeulenroda-Triebes gehen die Meinungen zum Thema Waikiki weit auseinander. Auch unter den Stadträten. In fast täglichen persönlichen Gesprächen äußern die Bürger gegenüber dieser Zeitung ihre Meinungen wie auch eine Sportlergruppe aus Triebes. Sie hat Angst, dass das Thema zerredet wird. Dabei sei das Waikiki doch nicht nur für die Gäste der Stadt eine schöne Einrichtung. Andere wiederum sprechen dafür, dass die Stadt sich eine solche teure Einrichtung nicht leisten kann.

Diese Zeitung befragt den Bürgermeister von Zeulenroda-Triebes, Nils Hammerschmidt (parteilos), zu dem Thema. Die CDU-Fraktion wollte die 300.000 Euro für das Planauswahlverfahren umwandeln für eine neue Studie, die beleuchten sollte welche Alternativen statt des Tropenbades umgesetzt werden könnten. Man einigte sich im Stadtrat darauf, die bereits 2016 erarbeiteten drei Varianten zu aktualisieren. Das Planauswahlverfahren wurde durch den Bürgermeister zurückgestellt.

Welche Varianten sind das?

Es geht um die komplette Schließung des Bades, eine Teilschließung (Tropenbad) und die komplette Sanierung.

Ihre Meinung dazu?

Das ist nicht meine persönliche Meinung, das sind Tatsachen. Auch bei Schließung des Tropenbades fallen Kosten an für das Gebäude, die Technik, Personal und Verträge, die weiterhin bedient werden müssen. Die Gesamtkosten müssten dann auf die verbleibenden Bereiche umgelegt werden. Der Sauna-Bereich, mit rund 30.000 Gästen trägt sich, aber ohne das Tropenbad ist dieser Bereich auch nicht wirtschaftlich. Und schließlich wollen wir den Tourismus für Zeulenroda-Triebes entwickeln. Ein wichtiger Aspekt ist ein Ganzjahresangebot für die Gäste, aber auch für die Bürger der Stadt.

Wie lange könnte das 22-jährige Bad ohne Sanierung, noch betrieben werden ?

Das kann ich so nicht sagen. Wir wollen aber von den noch 900.000 Euro hohen Kosten runterkommen. Eine energieeffiziente Sanierung ist also dringend erforderlich. Es wurde in den letzten Jahrzehnten in dieser Hinsicht nichts unternommen. Um Kosten zu sparen, haben wir den Vertrag mit der Ostthüringer Wasser und Abwasser GmbH (Otwa) Gera nicht verlängert. Seit Ende August sparen wir dadurch monatlich rund 15.000 Euro und der jährliche Zuschuss der Stadt geht auf 700.000 Euro zurück.

Wo kommen die Gäste her?

Rund 30 Prozent der Gäste kommen aus der Stadt zusätzlich die Gäste aus den Ortsteilen und rund 50 Prozent sind Gäste der Stadt.

Der Knackpunkt sind die Mittel für die Sanierung der Badewelt. Die Spareinlagen der Stadt sind aufgebraucht und laufen in den nächsten Jahren gleich Null. Die Stadt ist in der Haushaltssicherung.

Das ist richtig, doch daran sind nicht nur die Kosten für die Badewelt schuld. Diskutiert wird unter den Stadtratsmitgliedern die Bürgschaftsrücklage der Stadt für das Waikiki, die für den Notfall angelegt werden musste in Höhe von 1,875 Millionen Euro. Bedenken müssen wir auch, dass für das Waikiki noch 4,4 Millionen Euro offene Forderungen zum Jahresende bestehen. Durch die Gründung der Stadtwerke GmbH (SWZ) bürgt die Energiewerke Zeulenroda (EWZ), die für die SWZ.

Was bedeutet das?

Das ist die Crux. Wir können nicht die Energiewerke (EWZ) verlieren. Die EWZ schüttet jährlich zwischen 165.000 bis 190.000 Euro an die Stadtwerke aus. Wenn das nicht wäre, dann müsste die Stadt zusätzlich bezahlen.

Wie wäre es, nur das Sportbad weiterzubetreiben?

Die Ratsmitglieder sehen im Betreiben des Sportbades gerade für das Schulsportschwimmen, eine Pflichtaufgabe. Ist es aber nicht. Wir müssen als Stadt den Schulschwimmsport absichern, Mein Vorgänger hatte ja bereits in der Greizer Schwimmhalle nachgefragt. Das würde für die Stadt Mehrkosten für den Schülertransport bedeuten und auch für Logistik und Belastung für Schüler und Lehrer.

Wie teuer würden der Abriss und ein Rückbau kommen?

Dieter Weinlich, Bürgermeister a.D., hatte 2016 die Kosten für den Rückbau in Höhe von drei bis 3,5 Millionen Euro errechnen lassen. So lange die Hülle steht, laufen die Kosten weiter mit rund 750.000 Euro im Jahr und wenn wir die Badewelt wegreißen, dann benötigen wir dafür einen Kredit. Die Stadt ist aber nicht kreditwürdig aufgrund der Haushaltslage.

Welche Kosten entstehen bei einer Sanierung?

Die Kosten für eine energieeffiziente Sanierung mit Erneuerungen der Rutschen und einigen Veränderungen, um mit der Zeit zugehen, belaufen sich auf 14,2 Millionen Euro. Für den ersten Bauabschnitt sind 10,8 Millionen Euro für Technik, das Tropenbad und der Innenlandschaft der Sauna geplant. Allein die Technik kostet vier Millionen Euro.

Dagegen nimmt sich die Bürgschaft über 1,875 Millionen Euro recht klein aus. Wie soll das gestemmt werden?

Zuerst muss man wissen, dass die Bürgerschaft nur bei einer Sanierung angegriffen werden darf, sie muss wieder angespart werden. Wir müssen versuchen, Fördermittel zu bekommen.

Gibt es Lösungswege?

Wir müssen alles daran setzen, um zu sparen, rund 80 bis 90.000 Euro. Sodass wir aus eigenen Kräften einen großen Teil der Kosten aufbringen.

Dass könnte wie aussehen?

Eine Haushaltssperre habe ich bereits erlassen. Einsparungen in der Verwaltung haben wir zwischen 80.00 bis 90.00 Euro. Doch es sind nicht nur die gut 40 Mitarbeiter der Verwaltung. Wir haben auch 120 Mitarbeiter in den nachgeordneten Einrichtungen. Selbst wenn wir Personal einsparen, dann stehen die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst gegenüber, die die Einsparungen wieder auffressen. Oder nehmen wir die durch die Landesregierung beschlossenen kostenfreien Kindergartenjahre. Die Kosten dafür werden nicht zu 100 Prozent durch das Land getragen.

Die Stadt leistet sich freiwillige Leistungen in Höhe von 1,7 Millionen Euro.

Um Streichungen, Gebühren- und Beitragserhöhungen kommen wir nicht umhin. Je mehr Leute bereit sind, für das, was wir uns als Stadt noch leisten, zu bezahlen, umso weniger müssen wir komplett streichen. Ideen haben wir und Gespräche werden geführt.

Konkret?

Kann ich noch nicht werden, da der Stadtrat entscheiden muss, aber wir sind in allen Bereichen tätig, führen Gespräche mit dem Träger der Einrichtungen ebenso wie mit Vereinen der Stadt.

Die Mitglieder des Gewerbeverbandes hatten der Stadt Hilfe auf kaufmännischem Gebiet sowie finanziell angeboten.Was ist daraus geworden?

Wir haben vereinbart, uns einmal jährlich zu beraten. Das steht demnächst wieder an.

Wie soll es jetzt weitergehen?

Ich plane eine Sitzung mit allen Stadträten mit den Geschäftsführern der Stadtwerke und des EWZ zur Beleuchtung der Folgen der drei Varianten.