Die 22 von insgesamt 24 Stadträten haben den Haushaltsplan für das laufende Jahr abgelehnt. Deswegen hat Bürgermeister Nils Hammerschmidt (parteilos) den Finanz- und Investitionsplan 2019 bis 2022 von der Tagesordnung genommen.

Bereits vor der Bestätigung der Tagesordnung hatte Stadträtin Annette Bierlich im Auftrag ihrer CDU-Fraktion einen Antrag gestellt, die Haushaltssatzung sowie den Haushaltsplan von der Tagesordnung zu nehmen. Zum einen ging es darum, dass die Räte zu wenig Zeit gehabt hätten, um das knapp 500 Seiten umfassende Papier zu studieren.

Ebenso bemängelte sie, dass den neu gewählten Ratsmitgliedern das Schreiben zum vom Stadtrat beschlossenen Haushaltsplan nicht vorliegt, welcher durch die Kommunalaufsicht abgelehnt wurde.

„Wir beantragen deshalb die Vertagung der Entscheidung zum Haushalt und mahnen eine ausführliche Aufklärung und Erläuterung zur finanziellen Zukunft unserer Stadt an“, so das CDU-Fraktionsmitglied.

Sommerpause nutzen, um Etat zu durchforsten

Der Antrag zur Vertagung des Haushaltsplanes bis nach der Sommerpause wurde mehrheitlich durch die Stadträte abgelehnt.

So wurde gemäß der Tagesordnung weiter verfahren. Als dann der Tagesordnungspunkt, die Haushaltssatzung sechs an der Reihe war, entbrannte eine rege Diskussion. Das war von einigen Stadträten so gewollt.

Horst Gerber (FDP – Fraktion FDP/SPD/Thüringer Vogtland) vermisste im Vorbericht, die schon zur letzten Beschlussfassung geforderten Details. So forderte er e bei größeren Kosten-Abweichungen, auch das Personal betreffend eine klare Auflistung. „Wir haben zwei Einmaleffekte: Zum einen bekommen wir eine Nachzahlung von 500.000 Euro aus den Schlüsselzuweisungen des Landes und zum anderen haben wir zwei Millionen mehr Steuereinnahmen als Stadt. Wie fragil diese sind, hat uns die Vergangenheit gezeigt. Doch sind keine Sicherheiten eingeplant, falls wir etwas zurückzahlen müssen“, so Gerber. „Es ist kein Wille zu erkennen, zur Haushaltssicherung beizutragen. Es wurde nicht an die Zukunft gedacht“, so der FDP-Mann.

Erneute Kostensteigerungen beim Personal nach 2018, Steigerungen von Zuschüssen, keine Kostendeckelung bei Bibliothek und Schullandheim zählte er als Beispiele auf, warum auch er den Etat nicht beschließen wird. „Es beweist uns einmal mehr, dass die Sommerpause dafür angebracht ist, sich nochmals mit dem Haushalt zu beschäftigen“ so Gerber.

Frank Höhn (Die Linke) sprach die Stadthalle an, die nun komplett bis 2022 auch nicht im Finanz- und Investitionsplan enthalten ist, und fragte, wie realistisch es denn sei, dass die Stadthalle danach mit der 3,5-Millionen-Investition im Plan aufgenommen wird. Heiko Hammer (Alternative für Deutschland, AfD) gab der CDU Recht, dass die neuen Stadträte wahrlich eine Einführung in den Haushaltsplan benötigen, dass das auch Zeit bedarf.

Stadtkämmerer Christian Födisch versuchte, erste Unklarheiten aus dem Weg zu räumen. Die Kostensteigerung beim Personal von rund 500.000 Euro sind der Bedarfsplanung geschuldet.

Eine Erhöhung der Kindergartenplätze ist gleichzusetzen mit mehr Personal. Zudem greift auch die Tariferhöhung im öffentlichen Dienst, so Hannelore Katzer, vom Fachdienst IV, Bildung, Kultur der Stadtverwaltung.

Der Kämmerer betonte, dass im Finanzplan zwar mit den höheren Einnahmen aus den Steuerzuweisungen gerechnet wurde, allerdings auf „niedrigem Niveau“, so Födisch.

Nils Hammerschmidt erläuterte, auch bezugnehmend auf Frank Höhn, dass die Sanierung oder der Neubau der Stadthalle eine zusätzliche freiwillige Leistung der Stadt sei. Da die Stadt sich in der Haushaltssicherung befindet, gilt es, freiwillige Maßnahmen zu reduzieren und zusätzlich eine in Angriff zu nehmen, ist nicht erlaubt.

Auch die Sanierung der Badewelt Waikiki ist eine freiwillige Aufgabe. Hier hat aber der Stadtrat per Beschluss bestätigt, dass diese Maßnahme oberste Priorität hat.

„Es zeichnet sich ab, dass wir in diesem Jahr den städtischen Zuschuss von 900.000 auf 700.000 Euro senken können. Zum einen durch Einsparungen und zum anderen durch erhöhte Besucherzahlen“, so Hammerschmidt.

Stadthalle nach 2022 in Angriff nehmen

Zudem rechnet der ­Bürgermeister damit, dass das Stadtsäckel sich bis 2022 so weit erholt hat, dass der Bau der Stadthalle nach 2022 möglich sein sollte.

Als dann die Stadträte zur Abstimmung aufgefordert waren, stimmten sie mehrheitlich mit einem Nein.