Er verstarb im Alter von 56 Jahren. Andreas war Thaler für zwei Fußballvereine der Stadt Zeulenroda-Triebes aktiv. So absolvierte er beim SV Zeulenroda 163 Einsätze in der Amateur-Oberliga in den 1990er- Jahren und und spielte dann noch einige Zeit für den 1999 neu gegründeten FC Motor.

Andreas Thaler zeichnete sich vor allem durch seinen immensen kämpferischen Einsatz aus. Die ihn kannten und schätzen gelernt hatten, werden Andreas Thaler stets in Ehren gedenken.