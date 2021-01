Zeulenrodaer gedachten der Opfer des Nationalsozialismus

Zeulenroda-Triebes. Die AFD-Fraktion (Alternative für Deutschland) des Stadtrates in Zeulenroda-Triebes war in diesem Jahr mit der Gestaltung der Kranzniederlegung am Gedenkstein auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Zeulenroda-Triebes am Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus beauftragt. Alljährlich wechseln sich die im Gremium vertretenden Fraktion ab. Der Stadtrat hatte dazu am Mittwoch eingeladen. Versammelt hatten sich rund 30 Stadträte und Bürger aus der Stadt unter den pandemiebedingten Regeln. Stadtrat Heiko Hammer (AfD) sprach vor den Anwesenden der Gedenkveranstaltung. Er nahm den Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus als Anlass und unterstrich die Grundsätze seiner Fraktion. So betonte er, dass Ausgleich und Versöhnung im Vordergrund stehen sollten. „Dieser Vorsatz sollte richtungsweisend für die Erinnerungskultur in unserem Land sein.“ Er sprach, dass generationsübergreifende Politikschuld des deutschen Volkes zu manifestieren, kann nicht im Sinne von Ausgleich und Versöhnung sein, betont er. Für die AfD sei es wichtig für Demokratie, Gerechtigkeit und Völkerverständigung einzustehen. „Es darf nie wieder ein Krieg von deutschem Boden ausgehen“, so Heiko Hammer. Der Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar ist seit 1996 in Deutschland ein gesetzlich verankerter Gedenktag. Am 27. Januar 1945, dem Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau und der Konzentrationslager Auschwitz durch die Rote Armee im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges. Im Jahr 2005 haben die Vereinten Nationen den 27. Januar zum internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt. Inzwischen wird der Gedenktag auch in vielen Staaten Europas begangen. Der Tag des Gedenkens der Opfer des Nationalsozialismus erinnert an alle Opfer eines beispiellosen totalitären Regimes während der Zeit des Nationalsozialismus.