Zwei Fußgängerinnen und ein Radfahrer bei Unfällen im Kreis Greiz verletzt

Greiz / Weida / Wünschendorf. Diese Vorfälle meldet die Polizei.

Fußgängerinnen verletzt

Am 7. September gegen 11.40 Uhr fuhr ein Lkw Daimler-Benz rückwärts in die Wallstraße in Weida. Dabei kollidierte er mit zwei Fußgängerinnen im Alter von 28 und 72 Jahren. Diese wurden dabei verletzt und ein Rollator beschädigt. Die genauen Umstände des Unfalls ermittelt nun die Polizei.

Fahrradfahrer verletzt

Am Dienstag gegen 15.40 Uhr fuhr ein 49-jähriger Fahrradfahrer auf dem Radweg am Neustadtring aus Richtung Tannendorfstraße. Aus der Einfahrt zu einem Einkaufsmarkt kam gleichzeitig ein 49-jähriger Mercedes-Fahrer gefahren. Dieser missachtete den Vorrang des anderen Verkehrsteilnehmers woraufhin beide Fahrzeuge kollidierten. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

In Gartenanlage eingebrochen

In der Zeit zum Dienstag drangen bislang unbekannte Täter in zwei Gärten der Gartenanlage "Auf dem Schafberge" in Wünschendorf ein. Hier entwendeten sie elektrisches Werkzeug und Unterhaltungselektronik. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Tel.: 03661 6210.

