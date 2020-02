Zwei neue Busse für Greizer Nahverkehr

Die Flotte der Personen- und Reiseverkehrs GmbH in Greiz (PRG) ist um zwei Fahrzeuge reicher geworden. Bei einem Termin vor Ort wurden die Busse vorgestellt, die nun mit großflächiger Werbung der Energieversorgung Greiz durch die Region rollen werden.

Die beiden Fahrzeuge wurden angeschafft, weil ihre beiden Vorgänger in die Jahre gekommen waren, wie René Petzold von der PRG erklärte. Die Erdgastanks, die darin verbaut waren, hätten nur eine begrenzte Zulassung gehabt, die sei nun nach 15 Jahren abgelaufen. Bei den neuen Bussen handelt es sich um Dieselfahrzeuge. In der Regel versuche das Nahverkehrsunternehmen die Flotte jedes Jahr kontinuierlich zu erneuern, so Petzold. Das sei auch bei dieser Neubeschaffung der Fall.

Rund 220.000 Euro wurden pro neuem Bus investiert. Sie sind nun Teil der inzwischen 48 Busse großen Flotte und bereits in der gesamten Region unterwegs. Ausgestattet sind die Niederflurbusse unter anderem mit einer Tafel für Fahrgastinformationen, die auch durchgesagt werden.

Damit tragen sie auch den Namen der Park- und Schlossstadt beziehungsweise der Greizer Energieversorgung in die Umgebung. Weil die ausgemusterten Exemplare ebenfalls für die Energieversorgung warben, gilt dies nun auch für ihren Ersatz. Beauftragt mit dem Projekt wurde die Firma Täubert Design aus Greiz beziehungsweise Mohlsdorf.

Bei der Werbung für die Busse habe man sich von zwei Themen leiten lassen, die für die Energieversorgung zentral seien, erklärte deren Geschäftsführer Ronny Stieber – zum einen die regionale Verankerung des Unternehmens und zum anderen der Umweltschutz, dem man sich immer stärker verschrieben habe. Deswegen zieren die Busse nun, neben Werbemotto und großem Foto, auch das Obere Schloss auf einem der Fahrzeuge und das Wasserkraftwerk an der Weißen Elster in Greiz-Sachswitz auf dem anderen.

Die langjährige Partnerschaft mit der PRG sei wichtig für die Greizer Energieversorgung, so Stieber. Sie spiegele das regionale Engagement der beiden Unternehmen wider.