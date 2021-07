Zwei Vereinssterne leuchten bei Volksbank Vogtland-Saale-Orla besonders hell

Plauen. Jury der Sterne des Sports hat die diesjährigen Sieger bestimmt. Preisverleihung am 8. September.

Die Sieger des Regionalausscheids und damit der Sterne des Sports in Bronze stehen seit dem Vormittag des 26. Juli fest: Je ein Gewinner aus dem sächsischen Vogtland sowie einer aus den Landkreisen Greiz und Saale-Orla wurden von der Jury bestimmt.

Allerdings bleibt es vorerst ein Geheimnis, welcher Verein zum sächsischen beziehungsweise zum Thüringer Landesausscheid geschickt wird. Die Sieger werden am 8. September im Freizeitpark Plohn gekürt. Die Einladungen für die Veranstaltung erhalten alle Vereine Anfang August, informiert die Volksbank Vogtland-Saale-Orla, die den Wettbewerb mit ausrichtet. Der Stern des Sports in Bronze ist mit einem Geldpreis in Höhe von 1500 Euro dotiert. „Jeder der Bewerber bekommt aber einen Förderpreis in Höhe von 100 Euro“, betont Andreas Hostalka.

Insgesamt 33 Bewerber

Der Vorstand des Kreditinstituts hat sich gefreut, dass sich insgesamt 33 Bewerber beteiligt haben. Und das, obwohl die Corona-Pandemie das Vereinsleben in den zurückliegenden anderthalb Jahren lahmgelegt hat. Doch die Sportler haben sich davon nicht unterkriegen lassen. Das bewiesen sie in ihren Bewerbungen, in denen zahlreiche Vereine schilderten, wie kreativ sie mit den Pandemiebedingungen umgegangen sind, um die Gemeinschaft nicht zerbrechen zu lassen.

Dass aus dem Saale-Orla-Kreis im ersten Jahr, in dem der Kreis in dieser Runde dabei ist, gleich fünf Bewerbungen eingegangen sind, findet Hostalka besonders gut. Und er hofft, dass die Preisverleihung in diesem Jahr wieder in größerem Stil über die Bühne gehen kann. 2020 gab es coronabedingt nur eine abgespeckte Variante. Das Bundesfinale konnte sogar nur online stattfinden.

Leicht hat sich die Jury die Entscheidung nicht gemacht. Es waren in diesem Jahr sehr viele Kandidaten dabei, die mit ihren tollen Projekten überzeugen konnten. Und so verwundert es nicht, dass die Juroren sich nicht in allen Punkten einig waren.

Gesellschaftlich besonders engagiert

In der Jury sitzen Vertreter der drei regionalansässigen Kreissportbünde und der regionalen Medien, unter anderem Benjamin Schmutzler und Katja Grieser von der Ostthüringer Zeitung. „Mit ihrer Fachkompetenz unterstützen sie den Wettbewerb zum wiederholten Male und gewährleisten eine faire Auswahl der Vereine“, heißt es dazu von der Volksbank. Die Jury-Mitglieder seien zugleich Ausdruck der öffentlichen Anerkennung für das vielfältige Ehrenamt der Sportvereine in der Region.

Die Sterne des Sports sind eine Initiative des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und der Volksbanken Raiffeisenbanken. Gesucht werden Sportvereine, die durch gesellschaftliches Engagement überzeugen.

Der Breitensportpreis in Deutschland finde bis in die höchste politische Ebene Anerkennung und Unterstützung. In den vergangenen Jahren haben es sich Bundespräsident und Bundeskanzlerin nicht nehmen lassen, im Wechsel die Bundessieger persönlich auszuzeichnen.

Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.sterne-des-sports.de.