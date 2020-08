Links hinter den offenen Toren auf dem Firmengelände in der Untergrochlitzer Straße ist am Montagmittag die Deckenkonstruktion eingestürzt.

Zwei Verletzte bei Deckeneinsturz in Greiz

Am Montagmittag ereignete sich auf dem ehemaligen Betriebsgelände Paul Wiegand – Straßen- und Tiefbau, so steht es noch am Gebäudekomplex in der Untergrochlitzer Straße, ein Unfall mit zwei verletzten Personen, Mitarbeitern der ElsterPost GmbH. In einer Lagerhalle, die von ElsterPost gemietet, stürzte aus bisher noch unerklärlichen Gründen die Deckenkonstruktion ein.