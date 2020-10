Zwölf Neuinfektionen im Landkreis Greiz

Am Wochenende haben sich zwölf Personen im Landkreis Greiz mit dem Corona-Virus infiziert.

Im Laufe des zurückliegenden Wochenendes wurden dem Gesundheitsamt Greiz mit Stand Montag, 16 Uhr, zwölf Neuinfektionen gemeldet. Darüber informierte das Landratsamt Greiz am Montag. Allein sieben der zwölf Infizierten haben sich offenbar auf einer Familienfeier in der Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf angesteckt, so die Behörde. Alle aktuellen Informationen im kostenfreien Corona-Liveblog