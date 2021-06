10-Jähriger auf Fahrrad in Jena von Auto erfasst - Schmiereien am Normannenhaus

Die Meldungen aus dem Bericht der Polizei für Jena.

Zu viel getankt

Ein 19-Jähriger war laut Polizei am Montagabend mit einem E-Scooter unterwegs. Gegen 03:15 Uhr wurde er von Polizeibeamten Vor dem Neutor kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab bei dem jungen Mann einen Wert von stolzen 1,5 Promille. Der 19-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Erneut besprüht

Mittels blauer Sprühfarbe verewigten sich Unbekannte am Normannenhaus im Forstweg in Jena. Dies meldete ein Zeuge am Montagnachmittag der Polizei. Unbekannte brachten einen unleserlichen Schriftzug auf die Steinmauer am Treppenaufgang des Objektes auf. Derzeit gibt es keinen Hinweis auf eine politische Tatmotivation.

Ohne zu schauen auf Fahrbahn gewechselt

Ein 10-Jähriger fuhr Montagmorgen mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Fritz-Kahlisch-Straße, als er plötzlich ohne Vorwarnung und ohne zu schauen auf die Fahrbahn wechselte. Die 43-Jährige Opel-Fahrerin konnte auf die Situation nicht mehr reagieren und kollidierte seitlich mit dem Radfahrer. Zum Glück kam der Junge mit Hautabschürfungen am Schienbein und einem Schrecken davon.

