14-Jährige aus Jena vermisst

Die Polizei Jena sucht nach der 14-jährigen Julie Chantal M.

Die 14-jährige Julie Chantal M. aus Jena wird seit Montag vermisst. Foto: Polizei

Laut Polizeiangaben verließ sie am Montagnachmittag eine Jugendeinrichtung im Zentrum von Jena in unbekannte Richtung. Seither wird die 14-Jährige vermisst. Julie ist 1,65 Meter groß und von sehr schlanker Gestalt. Sie hat lange schwarze Haare und trägt eine Brille mit schwarzem Gestell. Am Montag war sie dunkel bekleidet.

Hinweise zu dem vermissten Mädchen nimmt die Polizei Jena unter der Rufnummer 03641-810 oder über den Notruf der Polizei entgegen.

