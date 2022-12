15-Jähriger beißt Mann nach Besuch auf Jenaer Weihnachtsmarkt ins Gesicht

Jena. Jugendlicher und Mann geraten in Jena aneinander. Das Jugendamt wurde eingeschaltet.

Nach einem gemeinsamen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt und einem abendlichen Umtrunk gerieten am Mittwochabend zwei Männer am Paradiesbahnhof in Jena in Streit.

Wie die Polizei mitteilte, endete die verbale Auseinandersetzung in einer handfesten Schlägerei. Die Kontrahenten, ein 44-Jähriger und ein 15-Jähriger, verletzten sich gegenseitig. Offenbar fügte der Minderjährige dem Älteren dabei eine Bisswunde im Gesicht zu.

Neben den eingesetzten Polizeibeamten befand sich auch ein Vertreter des Jugendamtes vor Ort, der den jungen Mann nach Abschluss der Maßnahmen nach Hause begleitete.

