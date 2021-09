Fridays for Future am Freitag in Jena

1500 Menschen beteiligen sich in Jena am Klimastreik

Jena. Fridays for Future setzen in Jena ein machtvolles Zeichen

Ein machtvolles Zeichen sendeten die Fridays for Future am Freitag in Jena: 1500 Menschen beteiligten sich nach Angaben des Veranstalters am Klimastreik. Die Demonstration begann am Holzmarkt, führte dann durch das Jenaer Stadtzentrum und endete mit einer Abschlusskundgebung auf dem Eichplatz.

