16 neue Wohnungen direkt in der Jenaer Innenstadt

Jena. 16 neue Wohnungen in zwei Häusern in der Neugasse und in der Knebelstraße hat das Jenawohnen fertiggestellt. Erst in diesem Januar war Richtfest

Der Lückenschluss ist geglückt: Das Wohnungsunternehmen Jenawohnen hat insgesamt 16 Wohnungen in zwei Wohnhäusern in der Neugasse und in der Knebelstraße fertiggestellt. Kurz vor dem Einzug der Mieter machte sich am Donnerstag die örtliche Politik ein Bild: Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) lobte, dass Jenawohnen so umfassend informiere. Positiv sei, dass sich die neue Bebauung gut einfüge und auch ein Durchgang für die Öffentlichkeit entstehe.