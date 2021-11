1949 Unterschriften gegen Verkehrsversuch in Jena

Eine Petition mit 1949 Unterschriften, davon 1633 von Bürgern der Stadt, hat Frederik Nitsche (links) am Sonnabend an Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) übergeben als Zeichen des Protestes gegen den Verkehrsversuch in der Camsdorfer Straße.

Jena. Petition fordert Wiedereinführung der Einbahnregelung in der Camsdorfer Straße in Jena

Eine Petition mit 1949 Unterschriften, davon 1633 von Bürgern der Stadt, hat Frederik Nitsche am Sonnabend an Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) und Michael Margull, den Fachdienstleiter für Mobilität, übergeben als Zeichen des Protestes gegen einen Verkehrsversuch. Seit 15 Monaten darf die Camsdorfer Straße im Zuge dieses Versuchs beidseitig befahren werden – statt der bisherigen Einbahnstraßenverkehrsregelung. Wegen der aus Anwohner-Sicht gravierenden Folgen des Verkehrsversuches war von den Bürgern im Frühjahr eine Petition gestartet worden mit dem Titel „Stoppt den Verkehrsversuch in der Camsdorfer Straße“. Ende des Jahres soll der Verkehrsversuch nun evaluiert und in der nächsten Sitzung des Ortsteilrates Wenigenjena am 24. November in Anwesenheit von Vertretern der Stadtverwaltung diskutiert werden.