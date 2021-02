Jena. In einem Seniorenheim in Jena sind zwölf Mitarbeiter und zwölf Bewohner coronapositiv getestet worden.

24 Corona-Fälle in einem Jenaer Pflegeheim

Zwölf neue Corona-Fälle wurden dem Fachdienst Gesundheit am Mittwoch bis 24 Uhr gemeldet. Nach den erfolgten Abstrichen in einem Seniorenheim seien zehn weitere positive Fälle bekannt geworden, teilte die Stadtverwaltung mit.

Damit seien in dem Pflegeheim insgesamt 24 positive Fälle aufgetreten. Sie verteilten sich jeweils zur Hälfte auf Mitarbeiter und Bewohner. In einer Kindertagesstätte befinde sich eine Gruppe in Quarantäne, nachdem ein Kind positiv getestet worden sei. Ein weiterer Fall sei im familiären Umfeld auftreten. Die Jenaer Statistik vom Donnerstag:

Anzahl aktiver Fälle: 252

davon in den vergangenen 24 Stunden: 12

stationäre Fälle: 15

davon schwere Verläufe: 3

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 83

Sieben-Tage-Inzidenz: 76,8

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 2883

Gestorbene insgesamt: 58

Genesene insgesamt: 2.573

davon in den vergangenen 24 Stunden: 15

Quarantänezahl: 676