Kahla. In Kahla hat ein aggressiver Mann an einem Bahnsteig und in einem Einkaufsmarkt für Ärger gesorgt. Bundes- und Landespolizei kamen zum Einsatz.

26-Jähriger bedroht Zugbegleiter und löst Polizeieinsatz an Bahnhof und Einkaufsmarkt aus

Am Montagnachmittag kam es am Bahnhof in Kahla zu einem Einsatz von Bundes- und Landespolizei. Wie die Bundespolizei mitteilte, meldete sich zunächst ein Zugbegleiter telefonisch, weil er am Bahnsteig von einem Mann mit Schimpfworten und Stinkefinger beleidigt wurde, der ihm außerdem Schläge androhte und ihn schreiend aufforderte, aus dem Zug zu steigen.

Als sich der Zug in Bewegung setzte, trat der Mann schließlich mit seinem Fuß dagegen. Nachdem die Bundespolizisten den Mann nicht im Bahnhofsbereich finden konnten, halfen Hinweise von Reisenden den Übeltäter aufzuspüren. Die Zeugen gaben demnach an, dass es in einem nahe liegenden Einkaufsmarkt zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein soll.

Als die Bundespolizisten dort ankamen, stand bereits ein Einsatzfahrzeug der Landespolizei und ein Rettungswagen vor Ort. Die Polizisten vernahmen bereits einen 26-Jährigen, der letztlich auch die Tat am Bahnhof einräumte.

Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

