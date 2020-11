30 Jahre für den Jenaer Kunstverein: Jürgen Conradi wird ausgezeichnet

Seit 30 Jahren bestimmt Jürgen Conradi die Geschicke des Jenaer Kunstvereins entscheidend mit. Er gehörte nicht nur zu den Gründungsmitgliedern. Er manövrierte den Verein beispielsweise auch durch die Krise, als die ursprüngliche Heimat in der Zwätzengasse wegen der gestiegenen Miete aufgegeben werden musste. Für sein ehrenamtliches Engagement wird dem langjährigen Vorstandsmitglied am Donnerstag die Kulturnadel des Freistaates Thüringen verliehen. Allerdings wird es in diesem Jahr keine offizielle Ehrung geben, sondern die Nadel wird per Post zugestellt.

Jürgen Conradi engagierte sich bereits zu DDR-Zeiten für Kunst und Kultur: Als Jenapharm seine veterinärmedizinische Forschungsabteilung ausbaute, wechselte der junge Tierarzt zum Jenaer Pharmabetrieb. Nachdem er „mal rumgemeckert“ hatte, wird ihm das Amt des Kulturfunktionärs in der Betriebsgewerkschaftsleitung angeboten. Und er nimmt an. Doch anstelle von sozialistischen Parolen geht er mit den Kulturverantwortlichen des Betriebes in Museen, besucht Ateliers, lädt Kulturschaffende ein und organisiert kleine Ausstellungen im Glashaus und bei Jenapharm.

In der Wende gehört Jürgen Conradi zu jenen kulturinteressierten Bürgern, die sich im Kino „Palasttheater“ treffen. Gemeinsam mit anderen möchte er den legendären Jenaer Kunstverein wieder gründen. Von 1903 bis zu seiner Auflösung in den 40er-Jahren präsentierte der Verein die bedeutendsten Künstler der Moderne.

Im April 1990 wird Conradis Traum wahr. Anlässlich der Ausstellung über den langjährigen Kunstvereinschef Walter Dexel (1890 bis 1973) findet die erste Mitgliederversammlung statt. Seither wurden rund 150 Ausstellungen organisiert und vier Domizile bezogen: Auf die Liebknecht-Gedenkstätte in der Zwätzengasse folgten vorübergehend das Haus auf der Mauer, der Rote Turm sowie der heutige Sitz im Stadtspeicher am Markt.

Zu den wichtigsten Ausstellungen zählt Conradi die Ernst-Ludwig-Kirchner-Schau 1992. Sie führte erstmals die verstreute Sammlung des Expressionisten zusammen, die einst dem Kunstverein gehört hatte. Und auch die Ausstellung „Souveräne Wege“ setzte 1997 Maßstäbe. Sie würdigte DDR-Künstler, die jenseits der Staatsdoktrin eigenständige Oeuvre schufen, etwa Gerhard Altenbourg oder Hermann Glöckner.

In diesem Jahr wurde Jürgen Conradi 80 Jahre alt. Doch er wird weiterhin den Kunstverein bereichern. Sein Antrieb über all die Jahre: „Ich möchte die Kunst, die ich bei Ausstellungsbesuchen entdecke, mit den Jenaern teilen.“