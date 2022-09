Etwa 400 Menschen sind am Montagabend in Kahla auf die Straße gegangen, um vorrangig gegen die Energie-Politik der Bundesregierung zu demonstrieren.

400 Menschen demonstrieren in Kahla gegen Energie-Politik

Kahla. Hunderte Menschen haben in Kahla gegen die aktuelle Energie-Politik protestiert. Kommende Woche soll wieder demonstriert werden – mit einer Änderung.

Circa 400 Menschen haben am Montagabend in Kahla gegen die Energie-Politik und die Corona-Politik der Bundesregierung sowie die Sanktionen gegen Russland demonstriert. Der Protestzug durch die Innenstadt verlief friedlich.

Im Gegensatz zu vorangegangen Demonstrationen war die am Montagabend angemeldet. Organisatoren waren Thomas Kreidt und Katrin Bauersachs. „Einer muss es machen und das Herz in die Hand nehmen, wenn wir für eine sichere und bezahlbare Zukunft eintreten wollen“, sagte Thomas Kreidt gegenüber dieser Zeitung.

Für den Protestzug vom Marktplatz vorbei am Bahnhof und dem Porzellanwerk sowie über die Franz-Lehmann-Straße zurück zum Markt hatte er ursprünglich 500 Teilnehmende angemeldet. „Bleibt standhaft, denn wir werden mehr“, sagte Kreidt zum Ende der etwa einstündigen Demonstration. Vergangene Woche hatte die Polizei etwa 300 Teilnehmende gezählt.

Protest muss wegen Marktbrunnenfest ausweichen

Anders als in der vergangenen Woche führte die Demonstration nicht zu Verkehrsbeeinträchtigung auf der Bundesstraße 88. Lediglich das Sturmklingeln an Haustüren von bei der Demonstration mitlaufenden Kindern sorgte bei manchen Anwohnenden für Unmut.

Während der Demonstration wurden indes auch Spenden für die beiden Transparente gesammelt, die Kreidt vorab hatte herstellen lassen. Auf diesen stand: „Wir sind die Mitte der Gesellschaft! Die rote Linie ist überschritten!“ und „Wir sind die Konsequenz auf eure Inkompetenz“.

Thomas Kreidt kündigte für den kommenden Montag, 3. Oktober, die nächste Demonstration an. Diese soll wegen des Marktbrunnenfestes an der alten Feuerwehr beginnen – allerdings dann am Markt enden.