427 Menschen packen beim Freiwilligentag in Jena mit an

Beim Freiwilligentag der Bürgerstiftung Jena/Saale-Holzland engagierten sich dieses Jahr 427 Menschen. Die Senioren vom Seniorenwohnen am Villengang freuen sich über zahlreiche Freiwillige, die ihnen einen schönen Ausflug durch das Paradies und zum Eisessen ermöglichten.

Jena. Wiesenmahd, Wimpelketten und Wandmalereien: Bürgerstiftung Jena/Saale-Holzland ist zufrieden mit der Resonanz.

Seit 17 Jahren finden sich an einem Samstag im September hunderte Freiwillige in Jena zusammen, um gemeinsam Gutes zu tun. Beim Freiwilligentag der Bürgerstiftung Jena/Saale-Holzland engagierten sich dieses Jahr 427 Menschen in 31 verschiedenen Aktionen überall im Stadtgebiet und feierten abschließend im Faulloch bei Musik und einem Foodsharing-Buffet ihren tatenreichen Tag.

Die Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung hat es sich zur Aufgabe gemacht, die vielen Formen und Einsatzstellen für freiwilliges Engagement in Jena bekannter zu machen. Viele Menschen kommen jedes Jahr wieder, wie zum Beispiel auch der Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP), der Schirmherr der Aktion, der schon seit mehreren Jahren bei der Mahd auf den Orchideenwiesen mithilft. Sehr beliebt ist auch die Apfelernte auf der Trüperwiese im Kernbergviertel. Dieses Jahr erntete die Gruppe von 37 Freiwilligen (und zwei Eseln) eine Tonne Äpfel, aus der 500 Liter Apfelsaft gepresst wurden. Eine kleine Menge frisch gepresster Apfelsaft wurde zur Freude der Gäste beim Abschlussfest ausgeschenkt.

Mit Farbspenden der Mauaer Firma Naturanum nutzten mehrere Einrichtungen die freiwilligen Helferinnen und Helfer, um ihre Räumlichkeiten aufzufrischen, wie die Kindergärten Abenteuerland, Schwabenhaus und das Haus Ekkstein der Elterninitiative für krebskranke Kinder. Auch in dem Kindergarten Pusteblume wurde gestrichen, unter anderem mit Unterstützung von Mitarbeitern der Firma Salesforce, die den Freiwilligentag gleich als Teamevent nutzten.

Ein weiterer Höhepunkt des Freiwilligentags ist jedes Jahr wieder die internationale Beteiligung: Knapp 50 Freiwillige aus 20 verschiedenen Nationen nutzten die Gelegenheit, ihre neue oder temporäre Heimat im Rahmen einer Mit-Mach-Aktion genauer kennenzulernen. So auch beim Jeninchen Unverpacktladen, hier nähten Menschen aus Afghanistan und China gemeinsam mit einer Jugendgruppe und vielen anderen eine 24 Meter lange Wimpelkette fürs Damenviertelfest.

