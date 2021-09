69-jähriger Jenaer zwischen Fahrzeugen eingeklemmt

Jena. Als der 69-Jährige sein Auto abstellte, bemerkte er, dass es sich in Bewegung setzte. Daraufhin wollte er sein Fahrzeug aufhalten.

Als ein 69-Jähriger am Sonntagabend sein Auto im Zenkerweg in Jena abstellte und ausstieg, bemerkte der Mann, dass sich sein Fahrzeug in Bewegung setzte.

Daraufhin wollte der 69-Jährige sein Fahrzeug aufhalten. Die Folge war, dass der Mann zwischen seinem und dem davor geparkten Auto eingeklemmt und dabei verletzt wurde. Er musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

