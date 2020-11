Zwölf neue Infektionen mit Sars-CoV-2 sind bis Mittwochabend im Saale-Holzland-Kreis bekannt geworden. Darunter sind fünf Kontaktpersonen zu bereits bekannten Corona-Infizierten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Dem Gesundheitsamt wurden zudem fünf Frauen und zwei Männer aus unterschiedlichen Orten des Kreises gemeldet. Von den 102 aktiven Fällen müssen zwölf Personen stationär behandelt werden. Nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministerium liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 92,8 (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner). Zu Wochenbeginn stand der Wert bei 68.

Seit März steckten sich im Landkreis 395 Menschen mit dem Virus an. 457 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne, insgesamt waren fast 3000 Personen seit Pandemie-Beginn offiziell in Quarantäne.