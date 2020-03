83-Jähriger in Jena verstorben - Ehefrau positiv auf Corona getestet

In der Nacht zu Freitag ist in Jena ein 83 Jahre alter Mann verstorben, dessen Ehefrau zwei Tage zuvor ein positives Testergebnis auf das Coronavirus bekommen hatte. Der Mann hatte mehrfache schwere Vorerkrankungen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog

Die Ehefrau des Verstorbenen wurde in einer niedergelassenen Arztpraxis getestet, der Test des Mannes verlief kontaktlos in dessen Wohnung. Das Testergebnis des Mannes steht bisher noch aus (Stand 14 Uhr). Trotz des ärztlichen Rates, sich in stationäre Behandlung in das Uniklinikum zu begeben, entschied sich das Ehepaar für den Verbleib in häuslicher Quarantäne. Sollte der Test des Mannes positiv ausfallen, könnte dies der erste Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Thüringen sein.

Jena durch starke internationale Vernetzung besonders gefährdet

Unabhängig davon, ob die Todesursache des Mannes tatsächlich das Coronavirus war, sieht sich die Stadt Jena in ihren restriktiven Maßnahmen der Allgemeinverfügung zur Ausweitung der Risikogebiete bestätigt. Jena ist eine Stadt, die durch ihre starke internationale Vernetzung hinsichtlich der raschen Verbreitung des Virus besonders gefährdet ist.

Aufgrund der Allgemeinverfügung der Stadt Jena hatte sich ein Pfleger des UKJ bereits am Montag in häusliche Quarantäne begeben und war nicht zur Arbeit erschienen, nachdem er am Wochenende aus Baden-Württemberg zurückgekehrt war. Ein Test auf das Coronavirus hatte sich anschließend als positiv bestätigt. Dies gilt auch für eine Skigruppe von ungefähr 80 Personen, die sich bis zum 17. März in Österreich aufgehalten hatten und unter denen sich bisher sechs bestätigte Fälle befinden. Außerhalb der Stadt Jena wäre diese Skigruppe nicht gezwungen gewesen, sich sofort in häusliche Quarantäne zu begeben. Damit hätten diese Infizierten vermutlich eine sehr große Anzahl von Menschen anstecken können. Weitere restriktive Maßnahmen sind die einzige Chance, den massiven Ausbruch des Virus zu stoppen.

Anmerkung der Redaktion: Die Stadt Jena hatte zunächst von einem 87-Jährigen berichtet, der an den Folgen des Corona-Virus verstorben war. Diese Altersangabe wurde von der Stadt mittlerweile auf 83 Jahre korrigiert.

