Vermisster 85-Jähriger aus Jena ist wieder da

Jena. Die Suche nach dem vermissten 85-Jährigen aus Jena war erfolgreich. Der Mann galt seit Montag vermisst.

Am Montagmorgen wurde aus einer Senioreneinrichtung in Jena ein 85-Jähriger vermisst. Polizei und Feuerwehr suchten nach dem Mann in in Jena-Nord mit einem Großaufgebot. Wie ein Sprecher der Landespolizeiinspektion auf Nachfrage sagte, waren an der Aktion auch die Bereitschaftspolizei und eine Drohne der Feuerwehr sowie ein Hubschrauber im Einsatz.

Dem Mann geht es laut Angaben der Polizei den Umständen entsprechend gut. Der Mann wurde vorsorglich medizinisch betreut.

