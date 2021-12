Abgeschaffte Parkflächen in Jenas Seebeckstraße zurückholen

Jena. Anwohner bitten den Jenaer Stadtrat um Hilfe

Nach Beendigung der Baumaßnahmen fordern FDP, Linke und CDU, dass in der Moritz-Seebeck-Straße mindestens zwölf Parkplätze wieder hergestellt werden.

Die öffentlichen Parkplätze in der Moritz-Seebeck-Straße zwischen Tatzendpromenade und Döbereinerstraße sollten bislang ganz abgeschafft werden. Anwohner der Moritz-Seebeck-Straße hatten auf die weiter reduzierten Parkplätze bereits nach der Fertigstellung des Kreisverkehrs in der Tatzendpromenade hingewiesen. Nach dem grundhaften Ausbau der Straße stünden nun gar keine Parkplätze mehr für Anwohner zur Verfügung. Deshalb baten diese in einem Schreiben an die Stadt dringend um die Wiederherstellung von Parkplätzen. Diese können durch den heutigen Beschluss wieder zur Verfügung gestellt werden.