Abschied vom ältesten Friseursalon Jenas

Er ist wahrscheinlich der älteste Friseursalon in Jena – an der Ecke Saalbahnhofstraße/Arvid-Harnack-Straße. Im Jahr 1902 soll es gewesen sein, dass hier begonnen wurde, Haare zu schneiden. Damals hatte Max Bohn hier ein Barbier-Geschäft eröffnet, und 1948 übernahm sein Sohn Kurt Bohn den Friseursalon. Doch nun soll hier Schluss sein. Der Salon erlebt seine letzten Wochen und soll Ende März schließen.

Schweren Herzens hat sich Eva Neubert, Inhaberin des Friseur-Unternehmens „Evas Haarmoden“, dazu entschlossen, sich von dem Salon zu trennen. Dabei hat sie zu dem Eckgeschäft eine ganz besondere Beziehung – eine recht emotionale.

So hat sie während unseres Gesprächs immer wieder mit den Tränen zu kämpfen. Denn es war 1974 bis 1976, als Eva Neubert in genau diesem Salon das Friseurhandwerk erlernte. Damals war dies einer der vielen Salons der PGH (Produktionsgenossenschaft des Handwerks) Haarkosmetik. Mitte der 1990er Jahre übernahm sie dann den Salon und gründete ihr eigenes Unternehmen, zu dem heute noch die Salons in der Weigelstraße und in der Karl-Liebknecht-Straße gehören.

Personalprobleme führen zur Schließung

Als Gründe für die nun bevorstehende Trennung vom ältesten Salon nennt Eva Neubert vor allem Personalprobleme. „Es finden sich leider nicht genug Fachkräfte, um alle drei Salons gleichmäßig und gut betreiben zu können“, sagt sie. „Ich habe seit Jahren nicht mehr ausreichend Lehrlinge, die sich bewerben. Aber es ist eben eine Entwicklung, dass so viele junge Menschen lieber Abitur machen und sich nicht fürs Handwerk interessieren. Das ist schade.“

Dabei hat Eva Neubert selber stets ein enges Verhältnis zur Arbeit mit dem Berufsnachwuchs gehabt. Sie gehörte nicht nur zu den Mitbegründern der Kreishandwerkerschaft Jena/Saale-Holzland-Kreis, sondern ist seit Jahren auch Mitglied im Vorstand der Innung des Friseurhandwerks und war lange Zeit Dozentin bei der Meisterausbildung der Friseure. Hier ist sie noch aktiv als Mitglied der Prüfungskommission. Schon mehr als 30 Lehrlinge haben seit 1995 ihre Lehre bei Evas Haarmoden absolviert. „Die meisten meiner 12 Mitarbeiterinnen sind bei mir ausgebildet worden“, sagt sie stolz.

Mehr Salons in Jena

Ist das Friseurhandwerk allgemein in der Krise? André Kühne, Pressesprecher der Handwerkskammer Ostthüringen, verneint dies. Und er führt als Beispiel die Entwicklung der Friseursalons in Jena an: Habe es vor 15 Jahren in der Stadt 64 Friseur-Unternehmen gegeben, so seien es heute 86. Immerhin ein Anstieg um gut ein Drittel. Er bestätigt allerdings auch, dass die Anzahl der Schulabgänger, die eine Friseurlehre antreten, rückläufig sei. Das sei aber auch dem demografischen Faktor geschuldet, das es nun mal weniger Schulabgänger gebe.

Auch der Jenaer Friseurmeister Sven Heubel sieht die Situation differenziert. „Wir hatten in den vergangenen Jahren immer wieder starke Ausbildungs-Jahrgänge, einige der junge Leute sind bei uns geblieben.“ Dass Friseure und Friseurinnen wenig verdienen, stimme seiner Ansicht nach nicht. Bei ihm werde mehr als nur der Mindestlohn gezahlt. Es gebe aber auch schwarze Schafe im Handwerk.

Kritisch betrachtet er zwei Dinge: die verstärkte Niederlassung von Barbershops in Jena. Da sei mit den Zulassungen in den vergangenen Jahren etwas großzügig verfahren worden. Aber zum anderen auch, dass zu wenig Friseurmeister in der Innung mitmachen.

Barbershops dürfen nur Bartpflege betreiben

Handwerkskammer-Sprecher Kühne verweist darauf, dass inzwischen strenge Normen gelten. Es bestehe Meisterpflicht. Barbershops dürfen nur Bartpflege betreiben und keine Frauenhaarschnitte anbieten. Dazu brauche man den deutschen Meisterbrief, oder es müsse jemand eingestellt werden, der diesen Meisterabschluss vorweisen könne. Wenn jemand glaube, dass ihm Verstöße dagegen aufgefallen seien, dann sollte dies der Handwerkskammer Ostthüringen mitgeteilt werden – und zwar direkt der zuständigen Kontrollstelle, Telefon 0365/822 51 60.

Friseurmeisterin Eva Neubert will jetzt den Blick nach vorn richten. „Ich danke unseren treuen Stammkunden und hoffe, viele von ihnen in meinen anderen Salons wiederzusehen.“ Die Schließung ist ohne Entlassungen abgelaufen. Die drei Mitarbeiterinnen aus der Saalbahnhofstraße werden im Salon in Jena-Ost eingesetzt.